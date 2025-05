500 zł kary za wyrzucenie paragonu? Tak, to możliwe

Jak się okazuje, za niewłaściwe wyrzucenie paragonu fiskalnego możemy otrzymać nawet 500 złotych mandatu. Jak to możliwe? Otóż wiele osób sądzi, że paragony są wykonane ze zwykłego papieru. To błąd, ponieważ w rzeczywistości są one drukowane na papierze termicznym. Ten materiał zawiera w sobie szkodliwe związki chemiczne, w tym bisfenol A (BPA). W procesie recyklingu związek ten może przedostać się do przetwarzanego papieru i potem zanieczyścić np. opakowania żywności.

Z tego powodu paragony powinny być wyrzucane nie do niebieskich pojemników na papier, ale do odpadów zmieszanych tak jak np. chusteczki czy zabrudzone opakowania papierowe. Przypomnijmy, że kara za nieprawidłową segregację odpadów to 500 złotych.

Aby upewnić się, że posiadany przez nas paragon został wydrukowany na papierze termicznym wystarczy prosty test. Należy przejechać paznokciem po powierzchni. Jeśli pojawi się ciemna smuga, będzie to oznaczać, że trzymamy w ręku kawałek papieru termicznego.

Zmiana w przepisach

Przypomnijmy, że od 1 stycznia zaszła znacząca zmiana w przepisach dotyczących segregacji śmieci. Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami od nowego roku nie ma możliwości wyrzucania zużytych ubrań i innych tekstyliów do pojemników na odpady zmieszane. Rozwiązanie zostało wprowadzone w cel zmniejszenia ilości odpadów oraz zwiększenia poziomu recyklingu.

Ubrania niezniszczone można oddać do pojemników należących do PCK oraz Caritasu. Potem trafią one do potrzebujących. Problemem jest za to odzież zniszczona. Tej wyrzucić do kosza nie można. Co zatem z nią zrobić? Wszystko zależy od władz gminy. Część z nich ustawiła oddzielne pojemniki na ubrania. Inne wskazują, że odpady tekstylne trzeba będzie samodzielnie dostarczyć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Te zaś są najczęściej zlokalizowane na obrzeżach miast. Z tego powodu pozbycie się znacznej ilości zepsutych ubrań stanowi wyzwanie np. dla emerytów, którzy nie posiadają własnego samochodu.

