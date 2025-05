Ważne zmiany dla emerytów. Tych limitów nie można przekroczyć

Zgodnie z nowymi przepisami jeżeli określony odgórnie limit zostanie przekroczony przez emeryta, to świadczenie może zostać obniżone albo nawet zawieszone. Limity są obliczanie na podstawie przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez GUS i obowiązują przez trzy miesiące.

Istotne dla wielu emerytów są dwa progi: 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (5 934,10 zł brutto) oraz 130 proc. (11 020,40 zł brutto).

Do końca maja obowiązują przepisy zgodnie z którymi emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego lub renciści mogą dorobić do świadczeń kwotę 5 934,10 zł brutto. Wyższy zarobek będzie odliczony przez ZUS i ostatecznie świadczenie będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi natomiast 939,61 zł. Jeżeli dodatkowy zarobek przekraczy kwotę 11 020,40 zł brutto to ZUS całkowicie zawiesza wypłatę świadczenia.

Nadchodzą zmiany. O co chodzi?

Na podstawie komunikatu GUS dotyczącego przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2025 roku możliwe jest obliczenie nowych limitów dorabiania do emerytury.

W pierwszym kwartale 2025 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 8 962,28 zł (więcej o 500 zł niż w 2024 roku).

Nowe limity prezentują się następująco:

6 273,60 zł brutto – 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia

11 651,00 zł brutto – 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Kwota maksymalnego zmniejszenia nadal będzie wynosić 939,61 zł.

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny mają prawo dorabiać do świadczenia bez żadnych ograniczeń. ZUS wskazuje, że wyjątek dotyczy osób, które otrzymują dopłatę z budżetu państwa do kwoty najniższej emerytury. Gdy przychód z pracy przekroczy kwotę dopłaty, ZUS wypłaci emeryturę za dany okres bez dopłaty z budżetu.

