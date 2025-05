Sytuacja finansowa Polaków. Oto, co mówią badania

Ankietowani widzą spadek inflacji i choć nadal ograniczają codzienne wydatki, to w mniejszym stopniu niż wcześniej. Polacy rzadziej oszczędzają na kosmetykach i chemii domowej, żywności, transporcie i lekach. Czterech na dziesięciu nadal powstrzymuje się jednak od większych wydatków.

– Z ostatniej fali badania pt. 'Tracking Nastrojów: Wiosenne nastroje Polek i Polaków', które Zymetria realizuje od kilku lat, wynika, że ponad połowa (54 proc.) Polek i Polaków postrzega swoją sytuację finansową jako dobrą. To tendencja, która utrzymuje się od początku 2024 r. Co więcej, respondenci nie przewidują istotnych zmian w tym zakresie w najbliższej przyszłości (47 proc.). Największy optymizm wykazują osoby młode. 39 proc. przedstawicieli Generacji Z i 35 proc. Generacji Y przewiduje poprawę swojej sytuacji finansowej. Najczarniejszy scenariusz maluje pokolenie Baby Boomers – aż 35 proc. spodziewa się jej pogorszenia – powiedziała Hernik w rozmowie z ISBnews.

– Obserwujemy pewną stabilizację w postrzeganiu swojej indywidualnej sytuacji finansowej przez Polaków. Już druga z kolei fala badania pokazuje, że osób dostrzegających jej poprawę jest tyle samo (27 proc.), co tych, którzy odczuwają jej pogorszenie, a niemal połowa (46 proc.) nie czuje żadnej zmiany. Starsze pokolenia w większym stopniu nie odczuwają zmian, zaś wśród młodszych generacji jest nieco więcej optymizmu – dodała.

Spadek inflacji

Od początku 2024 roku Polacy widzą spadek inflacji – obserwują, że ceny nadal rosną, ale już nie tak mocno jak w 2022 i 2023 roku.

–Polacy dostrzegają, że ceny wciąż rosną, ale nie tak gwałtownie jak w 2022 i 2023 r. 86 proc. respondentów deklaruje zauważalny wzrost cen, przy czym 36 proc. nie ma co do tego żadnych wątpliwości. W maju 2024 r. na wzrost wskazywało mniej osób – 80 proc. ankietowanych. Wynagrodzenia, w tym płaca minimalna, rosną szybciej niż inflacja, co zaczyna się odbijać we wzroście konsumpcji – powiedziała Hernik.

– Polki i Polacy najbardziej odczuwają wzrost cen żywności (74 proc.) i opłat za mieszkanie (59 proc.). W pozostałych obszarach – zarówno tych, gdzie trudno oszczędzać (leki, raty kredytów, transport), jak i tych związanych z codziennymi wydatkami i przyjemnościami (kosmetyki i chemia domowa, usługi, słodycze) – podwyżki są odczuwane jako mniej dotkliwe. Wzrost cen żywności zauważają niemal wszystkie grupy wiekowe, natomiast opłaty mieszkaniowe najmocniej odczuwa najstarsze pokolenie – wymieniła ekspert.

Polacy nie chcą wydawać większych pieniędzy

Według Zymetrii, nie ograniczamy już tak bardzo codziennych wydatków, natomiast nadal jesteśmy ostrożni, jeśli chodzi o wydawanie większych pieniędzy.

– Polacy ograniczają codzienne wydatki w mniejszym stopniu niż wcześniej (39 proc. wobec 48 proc. w listopadzie 2024 r.), choć nadal ostrożnie podchodzą do większych zakupów. Obecnie, w porównaniu z sytuacją sprzed pół roku, rzadziej oszczędzają na kosmetykach i chemii domowej (23 proc.), żywności (21 proc.), transporcie (11 proc.) i lekach (9 proc.). 40 proc. powstrzymuje się od większych planowanych wydatków, a analogiczny odsetek – odkłada pieniądze – skomentowała przedstawicielka firmy.

– Respondenci nadal próbują ograniczać wydatki na przyjemności, takie jak słodycze (32 proc.), alkohol (28 proc.) czy rozrywki (26 proc.). Ale za to w mniejszym stopniu niż rok temu oszczędzamy na zakupach żywności i kosmetyków. Pewne kategorie wydatków, jak opłaty za mieszkanie, leki i paliwo są niejako bazowe i tu nawet wzrost cen nie powoduje, że ograniczamy wydatki. Nie zmniejszamy również wydatków na dzieci, transport czy raty kredytów – wymieniła także.

Ponad połowa Polek i Polaków jest zainteresowana wydarzeniami na świecie, jednak co czwarta osoba w ostatnim czasie zrezygnował ze śledzenia tych informacji z powodu poczucia przytłoczenia nimi.

– Ponad połowa Polek i Polaków (54 proc.) interesuje się wydarzeniami na świecie, choć 27 proc. ostatnio zrezygnowało z ich śledzenia z powodu poczucia przytłoczenia. Zapytani o największe obawy w perspektywie najbliższych 3 miesięcy, najczęściej wskazują, obok wzrostu cen żywności (43 proc.) i kosztów utrzymania (42 proc.), na możliwość działań wojennych w Polsce (29 proc.). Co więcej, obawy przed wojną rosną w porównaniu z rokiem ubiegłym, choć nadal są niższe niż tuż po wybuchu wojny w Ukrainie. Uznajemy też, że w porównaniu z poprzednim rokiem, sytuacja związana z bezpieczeństwem międzynarodowym istotnie się pogorszyła – wskazała Hernik.

Jeśli chodzi o aktywność prezydenta USA Donalda Trumpa, Polacy postrzegają ją jako niekorzystną dla świata i Unii Europejskiej.

– Polacy oceniają działania Donalda Trumpa jako niekorzystne dla świata (62 proc.) i Unii Europejskiej (67 proc.), a korzystne głównie dla Rosji (50 proc.) i Stanów Zjednoczonych (41 proc.). Jednocześnie wierzymy w siłę sojuszy – 52 proc. wskazuje Unię Europejską jako kluczowego sojusznika gospodarczego, a 37 proc. – Stany Zjednoczone. Uważamy, że USA – tuż po Unii Europejskiej – pozostają naszym kluczowym partnerem gospodarczym – zakończyła.

Zymetria jest firmą badawczo-analityczną łączącą doświadczenia zespołu w badaniach marketingowych, data science i technologii.

