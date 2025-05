Kołodko nie ma wątpliwości. "Sytuacja gospodarcza nie tak dobra jak chce Tusk"

– Sytuacja gospodarcza nie jest tak dobra jak mówią minister Andrzej Domański i Donald Tusk – ocenia prof. Grzegorz Kołodko, ekonomista i były minister finansów w rządach SLD. Jego zdaniem po ewentualnym zwycięstwie Rafała Trzaskowskiego Donalda Tuska jako szefa rządu czekają niepopularne decyzje ekonomiczne, takie jak cięcia wydatków i ograniczenie biurokracji centralnej, albo podnoszenie podatków. Kołodko nie zgadza się z propagandową wizją, że dzisiejsza Polska to "kraj miodem i mlekiem płynący".

Rządowa propaganda i rzeczywistość

– Nie ma zbyt wiele tego mleka i miodu. Zawsze znajdą się wskaźniki, które w ślad za propagandą rządową pokazują pozytywny obraz rzeczywistości. Ale, nawet życzliwi krytycy wskazują, że mamy najniższy poziom wydatków na badania i rozwój, który jest dźwignią rozwoju w długim okresie czasu. Że mamy jeden z najwyższych, jeśli nie najwyższy, poziom deficytu budżetowego, który finansuje wydatki stymulujące wzrost na koszt przyszłych pokoleń. Że mamy bardzo niski poziom konkurencyjności w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi – mówi w rozmowie telewizyjnej.

Prof. Kołodko liczy, że premier Tusk ostatecznie zmieni ton swoich optymistycznych wypowiedzi i wprowadzi niepopularne reformy. Ekonomista skrytykował również programy gospodarcze i obietnice składane przez kandydatów na prezydenta. – Trudno traktować poważnie obietnice. Warto oddać głos na kogoś, kto obiecuje jak najmniej gruszek na wierzbie – podkreśla.

Kołodko: Trump ma rację

Prof. Grzegorz Kołodko odniósł się też do informacji na temat konieczności podjęcia przez Rosję i Ukrainę negocjacji pokojowych i zakończenia trwającej od trzech lat wojny. – Jestem ciekaw, co będą mówili nasi politycy, którzy jeszcze do niedawna mówili, że nie ma mowy o rozmowach z Putinem i Kremlem. Który słusznie został uznany za zbrodniarza wojennego. Co zrobi rząd? Czy będzie kontynuował swój lot do ćmy? – ironizuje były minister. Przyznaje też rację Donaldowi Trumpowi, który od początku swojej drugiej prezydentury jest zdania, że należy jak najszybciej zakończyć działania wojenne.

