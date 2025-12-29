Do Polski zbliżają się burze śnieżne. Alert RCB i ostrzeżenia IMGW

"Uwaga! Dziś i jutro (29/30.12) prognozowane zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty" – SMS o takiej treści został wysłany w poniedziałek do odbiorców przebywających na terenie województw:

warmińsko-mazurskiego;

pomorskiego (powiaty: tczewski, kwidzyński, sztumski, malborski, Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, nowodworski, pucki, Sopot i wejherowski);

podlaskiego (powiaty: kolneński, łomżyński, Łomża);

kujawsko-pomorskiego (powiaty: grudziądzki, Grudziądz, wąbrzeski, brodnicki i rypiński);

mazowieckiego (powiaty: ostrołęcki, Ostrołęka, przasnyski, makowski, pułtuski, ciechanowski, mławski, żuromiński, sierpecki, płocki, Płock, płoński, nowodworski i legionowski).

Ostrzeżenia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Alerty RCB i IMGW

Przed zimową pogodą ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed zawiejami, zamieciami i silnymi podmuchami wiatru.

Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy i synoptyk IMGW, poinformowała, że najbardziej dynamiczna zmiana pogody rozpocznie się w nocy z poniedziałku na wtorek. Wtedy nad Polskę nasunie się strefa intensywnych opadów śniegu – głównie na północy, północnym-wschodzie, w centrum, ale także na południu kraju.

Momentami opady będą intensywne, a w czasie burz śnieżnych do sylwestra miejscami przybędzie nawet do 50 cm śniegu. Opadom towarzyszyć będzie umiarkowany i porywisty wiatr, powodujący lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne oraz możliwe burze śnieżne, zwłaszcza na północy, w centrum i regionach górskich.

Na Wybrzeżu prognozowany jest wiatr do 100 km/h, na wschodzie do 80 km/h. W nocy z wtorku na środę strefa opadów ponownie obejmie północ, centrum i południe kraju. Na zachodzie opady będą słabsze.