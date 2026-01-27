Emerytura może dotrzeć z opóźnieniem. Pilny komunikat Poczty Polskiej

Z informacji przekazanych przez Pocztę Polską wynika, że problemy mogą pojawić się zarówno w doręczaniu listów, paczek i przekazów pieniężnych, jak i w funkcjonowaniu samych placówek.

"W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi w sześciu województwach występują lub mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek, pracą placówek i logistyką gotówki" – napisano w oficjalnym komunikacie. Chodzi o województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie i łódzkie.

Marznące opady i gołoledź. Alert RCB

W związku z trudną sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed marznącym deszczem i gołoledzią.

Ostrzeżenia obowiązują w poniedziałek i wtorek (26-27 stycznia) i obejmują woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie (powiaty bartoszycki, braniewski, lidzbarski, Olsztyn, olsztyński, szczycieński, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski i węgorzewski) i mazowieckie (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski i przasnyski).

"Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach" – apeluje RCB.

Ostrzeżenia przed marznącymi opadami, gęstymi mgłami i oblodzeniem wydał także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert drugiego stopnia przed marznącymi opadami dotyczy woj. podlaskiego, wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i północno-wschodniej części woj. mazowieckiego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w woj. lubelskim i we wschodniej części woj. mazowieckiego.

Powrót mrozów. Temperatura może spaść poniżej minus 20 stopni

Prognozy wskazują na to, że po chwilowym ociepleniu czeka nas spora zmiana w pogodzie. W weekend zrobi się mroźnie i temperatura mocno spadnie, w nocy może być nawet poniżej minus 20 stopni Celsjusza.