Organizacje pro-life przeciwne rezolucji PE

"Zmierza ona do narzucenia krajom członkowskim prawa legalizującego zabójstwo dziecka w okresie prenatalnym poprzez utworzenie dobrowolnego, solidarnościowego mechanizmu finansowego (pokrywanego z budżetu Unii Europejskiej). Ma on umożliwiać państwom członkowskim, które wyrażą na to zgodę, zapewnienie dostępu do aborcji dla tych osób, które taki dostęp mają ograniczony lub niemożliwy (bez harmonizacji prawa krajowego)” – jednoznaczną dezaprobatę wobec rezolucji Parlamentu Europejskiego z 17 grudnia 2025 r. "My Voice, My Choice: For Safe and Accessible Abortion” ("Mój głos, mój wybór: za bezpieczną i dostępną aborcją”) wyrazili przedstawiciele Europejskiej Federacji dla Życia i Godności ONE OF US i Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Petycja do Komisji Europejskiej

W dokumencie przekazanym Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce przypomniano pozytywną i stale aktualną inicjatywę obywatelską "One of Us” („Jeden z Nas”) z 2012 roku w obszarze poszanowania ludzkiego życia. Dotyczyła ona prawnej ochrony godności, prawa do życia oraz nienaruszalności każdej istoty ludzkiej od poczęcia. Jej głównym celem było zwrócenie uwagi instytucji europejskich na konieczność pełnego poszanowania godności ludzkiego życia, a w szczególności na sposób wydatkowania środków unijnych w obszarach takich jak badania naukowe, pomoc rozwojowa oraz ochrona zdrowia. Uzyskała ona ogromne poparcie obywateli Unii Europejskiej.

– Warto zaznaczyć, że Komisja Europejska w sprawie "One of Us” argumentowała wówczas, iż "nie istnieje żaden obowiązek po stronie Komisji do wszczynania jakiejkolwiek procedury legislacyjnej ani podejmowania innych działań w odpowiedzi na skuteczną Europejską Inicjatywę Obywatelską (ECI)”, właśnie dlatego, że "mogłaby pojawić się inna skuteczna ECI o celach diametralnie przeciwnych, a od Komisji nie można wymagać przedstawiania wniosków legislacyjnych, które wzajemnie by się wykluczały” – zauważa Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, który podpisał się pod dokumentem przekazanym Komisji Europejskiej.

– Należy przypomnieć w tym momencie Komisji Europejskiej, że to właśnie inicjatywa "One of Us” cieszyła się znacznie większym poparciem społecznym niż "Mój głos! Mój Wybór!”(przy znacznie mniejszych zasobach finansowych), oraz że podjęcie działań następczych w odniesieniu do obecnej inicjatywy zamiast "One of Us” prowadziłoby do przekształcenia narzędzia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej— a w konsekwencji samej demokracji — w farsę – dodaje Jakub Bałtroszewicz.

Europejczycy przeciw aborcji

W sprzeciwie wobec rezolucji "My Voice, My Choice” zwrócono także uwagę na konferencję, która odbyła się w październiku 2025 roku w Parlamencie Europejskim. Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli świata polityki, organizacji społecznych, ekspertów oraz praktyków pomocy społecznej. Podkreślano podczas niej, że prawdziwa wolność wyboru kobiet i rodzin wymaga nie tylko deklaracji, lecz przede wszystkim konkretnego wsparcia: materialnego, psychologicznego, medycznego i społecznego. W trakcie konferencji wielokrotnie wskazywano na potrzebę szerszego zaangażowania środków europejskich w działania: na rzecz ochrony życia ludzkiego, wsparcia samotnych matek, pomocy rodzinom w kryzysie, ubóstwie lub trudnej sytuacji życiowej, rozwoju programów realnie wzmacniających rodzinę i zapobiegających wykluczeniu społecznemu.

– W toczącej się obecnie debacie publicznej należy wyraźnie zaakcentować, że od wielu lat wyraźnie wybrzmiewa głos wielu Europejczyków stających po stronie godności życia ludzkiego od poczęcia. Potwierdzeniem tego była zbiórka podpisów prowadzona w ramach inicjatywy "One of Us”, którą poparło tak wiele osób z różnych krajów Unii Europejskiej czy też ubiegłoroczna konferencja w Parlamencie Europejskim "Prawdziwy wybór to prawdziwa pomoc” potwierdzająca, że kobiecie w ciąży potrzebne jest wsparcie i realne otoczenie opieką, aby mogła urodzić i wychować dziecko. I to powinien być kierunek wsparcia ze środków europejskich – komentuje Krzysztof Zuba, który jako członek zarządu podpisał się pod dokumentem do Komisji Europejskiej w imieniu Europejskiej Federacji dla Życia i Godności ONE OF US.

Polscy obrońcy życia przytoczyli jeszcze stanowisko Zespołu Ekspertów Komisji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w sprawie inicjatywy "Mój głos – mój wybór” oraz wypowiedź papieża Leona XIV krytyczną wobec aborcji i wyrażającą głębokie zaniepokojenie "projektami mającymi na celu finansowanie mobilności transgranicznej w celu uzyskania dostępu do tak zwanego «prawa do bezpiecznej aborcji»”.

"Przyłączamy się do apeli wielu środowisk o powstrzymanie struktur Unii Europejskiej od finansowania działań promujących i umożliwiających dokonanie aborcji. Wspieramy natomiast wszelkie inicjatywy, które łączą obronę życia z konkretną pomocą, dając kobietom i rodzinom realne alternatywy oraz nadzieję. Inwestowanie w takie działania jest inwestowaniem w spójność społeczną, solidarność międzypokoleniową oraz ochronę podstawowych praw człowieka” – napisali przedstawiciele Europejskiej Federacji dla Życia i Godności ONE OF US i Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia do Komisji Europejskiej.

