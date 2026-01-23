Sukces środowiska pro-life. Warszawa: Sąd nakazał ściganie "przychodni" aborcyjnej

Jak informuje Instytut Ordo Iuris, Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Śródmieście wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie lokalu Abotak prezentującego się jako "przychodnia" aborcyjna. Został on otwarty w Warszawie 8 marca 2025 r. Dwa dni później Instytut Ordo Iuris złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie działalności lokalu. Było ono skierowane przeciwko trzem aktywistkom proaborcyjnym – Justynie Wydrzyńskiej, Natalii Broniarczyk i Kindze Jedlińskiej. Instytut zawiadamiał o możliwości naruszenia przez nie art. 152 Kodeksu karnego (przerywanie ciąży z naruszeniem przepisów ustawy) i art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne (wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego bez zezwolenia). Prokuratura Rejonowa Warszawa – Śródmieście odmówiła jednak wszczęcia postępowania.

Jest szansa na rozliczenie aborcjonistek

Instytut zdecydował się złożyć zawiadomienie, gdyż działaczki w trakcie konferencji prasowych oraz w udzielanych wywiadach potwierdziły, że w ośrodku będą przeprowadzane aborcje farmakologiczne. Justyna Wydrzyńska została już wcześniej skazana za przekazanie tabletek poronnych ciężarnej kobiecie spodziewającej się bliźniąt. Sąd Apelacyjny w Warszawie, rozpatrując sprawę w drugiej instancji, skierował ją do ponownego rozpoznania.

23 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia postępowania. Wskazał, że decyzja prokuratury była zdecydowanie przedwczesna i oparta o niekompletny materiał dowodowy, a także powierzchowna i bezrefleksyjna. Oznacza to, że prokuratura będzie musiała przeprowadzić postępowanie przygotowawcze w tej sprawie.

Abotak reklamuje się jako "pierwsza aborcyjna przychodnia w Polsce". Aktywistki prowadzące miejsce przekonują, że przychodzą do nich "zazwyczaj nastolatki i młode dziewczyny, które nie chcą przyznać się rodzicom, co się dzieje".

