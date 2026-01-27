"Nawrocki i Sikorski znajdą porozumienie". Polityk KO ujawnia

Rozmowy trwały około półtorej godziny. "Spotkanie ministra Radosława Sikorskiego z prezydentem Karolem Nawrockim przebiegało w dobrej, konstruktywnej atmosferze, w duchu porozumienia. Zmierzamy w stronę znalezienia rozwiązania dla okoliczności, przed którymi stanęły obie strony. Liczymy, że efekty będziemy mogli zobaczyć już w najbliższym czasie" – przekazał w poniedziałek rzecznik MSZ Maciej Wewiór na portalu X.

Wcześniej Sikorski przyjechał do Pałacu Prezydenckiego na rozmowy z Nawrockim poświęcone m.in. kwestii nominacji ambasadorskich, wokół których od wielu miesięcy trwa spór. Kością niezgody są przede wszystkim dwa nazwiska: Bogdana Klicha i Ryszard Schnepfa.

Schetyna: Rozmowy prezydenta z wicepremierem są dobre

Do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera Radosława Sikorskiego odniósł się we wtorek senator KO Grzegorz Schetyna

– Chciałoby się powiedzieć, że spór ten zakończy się przy następnym spotkaniu – powiedział polityk na antenie Radia Zet. Jak podkreślił, "takie spotkanie faktycznie zostało zapowiedziane". – Rozmawiałem z premierem Sikorskim i sprawy te są w procesie – dodał.

Parlamentarzysta zaznaczył, że "komentarze, sygnały od otoczenia, wskazują, że to są dobre rozmowy, potrzebujemy tego obrazu na zewnątrz, że ten segment, polityka zagraniczna, może być wyjęty poza wewnętrzny spór i możemy mówić jednym głosem".

Porozumienie Nawrockiego z Sikorskim? "Na to wskazują sygnały"

Schetyna odniósł się również do nominacji na ambasadorów.

– Jeśli to co jest w mediach, że ok. 80 proc. to są wskazania dyplomatów, a pozostałe 20 proc. to są kandydaci preferowani, wskazywani przez rząd czy prezydenta, to można to uznać, że to jest wspólne – że to nasz korpus dyplomatyczny – powiedział senator Koalicji Obywatelskiej.

Polityk podkreślił, że jego zdaniem "panowie Nawrocki i Sikorski znajdą porozumienie". – Na to wskakują sygnały, jakie mamy – dodał.

