Sikorski zapowiada ważne przemówienie. "Dokument jest niejawny"

– Na mój wniosek Rada Ministrów przyjęła dokument o celach i zadaniach polskiej polityki zagranicznej, który będzie stanowił podstawę do napisania przeze mnie expose ministra spraw zagranicznych, które mam nadzieję wygłosić w Sejmie 11 lutego – poinformował we wtorek na konferencji prasowej wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

Podkreślił, że dokument przyjęty przez Radę Ministrów jest niejawny. W związku z tym przedstawił tylko jego nagłówki:

Polska bezpieczna.

Wpływowa Polska w silnej UE.

Polityka zagraniczna w służbie rozwoju gospodarczego.

Polska aktywna globalnie i solidarna.

Profesjonalna służba zagraniczna jako warunek realizacji priorytetów państwa.

Szef MSZ poinformował, że dokument trafi także do prezydenta Karola Nawrockiego.

Expose szefa MSZ. Tusk zapowiadał wystąpienie Sikorskiego

Premier Donald Tusk mówił przed rozpoczęciem posiedzenia rządu we wtorek, że szefa MSZ czeka doroczne wystąpienie w Sejmie na temat założeń polityki zagranicznej w nowym roku. Ocenił, że „z całą pewnością” nie będzie ono rutynowe.

– Sytuacja jest – nie tylko wokół Polski, ale w wymiarze globalnym – bardzo dynamiczna i ta niepewność strategiczna, która towarzyszy nam od wielu, wielu miesięcy, wywołana wojną w Ukrainie, (…) także innymi dramatycznymi zdarzeniami, wymaga bardzo poważnej geopolitycznej refleksji i bardzo adekwatnego do rzeczywistych wyzwań myślenia o polskiej dyplomacji – tłumaczył szef rządu.

Donald Tusk ocenił, że nieprzypadkowo wszyscy w Polsce są obecnie skoncentrowani na naszych relacjach międzynarodowych, zarówno z państwami sojuszniczymi, jak i krajami stwarzającymi zagrożenie.

– Dzisiaj kwestia godności państwa polskiego, godności polskiego munduru stała się poważnym wyzwaniem też dyplomatycznym. Będziemy działać w sposób bardzo przemyślany i odpowiedzialny, ale też stanowczy zawsze wtedy, kiedy czy polski interes narodowy, czy honor polskiego żołnierza będzie w jakikolwiek sposób narażony na szwank – dodał premier.

