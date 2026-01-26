Potwierdziły się słowa Orbana. Zełenski: Ukraina w UE już za rok

Prezydent na konferencji prasowej przywódcami Polski i Litwy w Wilnie ogłosił, że dokument jest już gotowy. Musi on jeszcze uzyskać zatwierdzenie ze strony Kongresu Stanów Zjednoczonych oraz ukraińskiej Rady Najwyższej.
– Dokument jest w stu procentach gotowy, oczekujemy gotowości ze strony partnerów, daty i miejsca, kiedy go podpiszemy – powiedział ukraiński przywódca
Ukraina chce do UE. Zełenski zapowiada ekspresowe tempo
Zełenski przekazał ponadto, jakiego gwarancje bezpieczeństwa może Ukrainie zagwarantować strona europejska. Chodzi o działania "koalicji chętnych" oraz – przede wszystkim – gwarancje wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.
Kijów ma technicznie otworzyć wszystkie wymagane "klastry" w pierwszej połowie 2026 roku, a do 2027 powinna być w pełni gotowa do członkostwa.
– Drugie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy – to europejskie gwarancje bezpieczeństwa, to 'koalicja chętnych' i najważniejsze – członkostwo w Unii Europejskiej. Chcemy, żeby 2027 rok był rokiem, mówimy o konkretnej dacie, kiedy Ukraina będzie gotowa (do dołączenia do UE, przyp. red.) – przekazał Zełenski.
Co więcej, 2027 rok jako data dołączenia Ukrainy do UE powinna zadaniem Zełenskiego zostać wpisana do umowy kończącej wojnę.
Potwierdziły się słowa Orbana. "Tajny plan" wejdzie w życie?
Premier Węgier Viktor Orban informował kilka dni temu, że Unia Europejska ma tajny plan ws. Ukrainy. Wypowiedź Orbana padła po wystąpieniu Wołodymyra Zełenskiego wygłoszonym podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, gdzie ukraiński przywódca krytykował europejskie kraje za niewystarczającą pomoc.
"Brukselczycy zaakceptowali w nim wszystkie ukraińskie żądania. 800 miliardów dolarów dla Ukrainy, przyspieszenie akcesji do UE do 2027 roku i dalsze wsparcie aż do 2040 roku" – wskazał.
Konflikt z Ukrainą? Jak uniknąć czarnego scenariusza
