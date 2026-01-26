Sikorski u Nawrockiego. Pierwsze informacje po spotkaniu

"Spotkanie ministra Radosława Sikorskiego z prezydentem Karolem Nawrockim przebiegało w dobrej, konstruktywnej atmosferze, w duchu porozumienia. Zmierzamy w stronę znalezienia rozwiązania dla okoliczności, przed którymi stanęły obie strony. Liczymy, że efekty będziemy mogli zobaczyć już w najbliższym czasie" – napisał Wewiór w serwisie X.

Nawrocki spotkał się z Sikorskim

Wcześniej w poniedziałek (26 stycznia) Sikorski przyjechał do Pałacu Prezydenckiego na rozmowy z Nawrockim poświęcone m.in. kwestii nominacji ambasadorskich, wokół których od wielu miesięcy trwa spór. Kością niezgody są przede wszystkim dwa nazwiska: Bogdana Klicha i Ryszard Schnepfa.

Dwa tygodnie przed spotkaniem Sikorski wyraził nadzieję, że "przekona prezydenta, aby zechciał podpisać, zgodnie z ustawą, złożone 42 wnioski" w sprawie nominacji ambasadorskich. Jak dodał, wcześniej do podpisania 24 takich wniosków udało mu się przekonać Andrzeja Dudę.

Według premiera Donalda Tuska, Sikorski "starał się wytłumaczyć panu prezydentowi, na czym polegają reguły konstytucyjne, jeśli chodzi o proces nominacji ambasadorskich". – Mam nadzieję, że te argumenty wreszcie zrobią jakieś wrażenie i że dojdzie do długo oczekiwanych nominacji na pełne funkcje ambasadorskie – dodał.

Szef rządu podkreślił, że chodzi o polską reputację. – Nasza pozycja też w jakiejś mierze zależy od tego, czy mamy porządek w tych sprawach, więc bardzo mi zależy na tym, żeby prezydent tych argumentów wysłuchał – mówił premier w rozmowie z dziennikarzami 15 stycznia.

Spór o ambasadorów

Dyplomatyczna bitwa między prezydentem a rządem zaczęła się w marcu ubiegłego roku, kiedy Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo MSZ.

Według informacji prasowych, w grudniu Sikorski złożył Karolowi Nawrockiemu propozycję, że na 100 ambasadorów 10 wskazałoby MSZ, 10 prezydent, a kolejnych 80 byłoby zawodowymi dyplomatami spoza politycznego rozdania.

