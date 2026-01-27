Rząd przyjął nowelizację. Dostosowanie do prawa UE

Projekt ma na celu dostosowanie krajowego porządku prawnego do unijnych przepisów dotyczących zrównoważonego transportu lotniczego (ReFuelEU Aviation).

"Chodzi przede wszystkim o zwiększenie udziału zrównoważonych paliw lotniczych (SAF) w lotnictwie, ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz stworzenie jasnych zasad nadzoru i odpowiedzialności dla uczestników rynku lotniczego. Nowe rozwiązania wspierają ochronę klimatu, wzmacniają bezpieczeństwo prawne rynku lotniczego oraz stwarzają warunki do rozwoju nowoczesnych technologii i nowych inwestycji w Polsce" – czytamy w komunikacie.

Co znalazło się w projekcie?

Poniżej przedstawiamy najważniejsze rozwiązania:

– Projekt wprowadza do polskiego prawa mechanizmy zapewniające realizację unijnych wymogów dotyczących obowiązkowego udziału zrównoważonych paliw lotniczych (SAF), które powstają z alternatywnych źródeł jak odpady i resztki biologiczne, biomasa czy wodór odnawialny. Obecnie nie istnieją krajowe regulacje umożliwiające egzekwowanie ReFuelEU Aviation.

– Od 1 stycznia 2025 r. paliwa lotnicze tankowane na wybranych lotniskach w UE muszą zawierać minimalny udział SAF (2 proc. w latach 2025-2029), który będzie stopniowo wzrastał w kolejnych latach (do 70 proc. w 2050 r.), wymieniono.

Rozwiązanie to ma realnie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych z transportu lotniczego i wspierać transformację klimatyczną. Projekt m.in. precyzyjnie określa:

– kto jest dostawcą paliw lotniczych,

– obowiązki dostawców paliw lotniczych

– obowiązki operatorów statków powietrznych,

– obowiązki zarządzających lotniskami, wskazano w materiale.

Wprowadzone zostają jednolite zasady sprawozdawczości, m.in. raportowanie ilości wykorzystanego paliwa SAF, podano również.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) będzie:

– nadzorował linie lotnicze i lotniska,

– rozpatrywał wnioski o czasowe zwolnienia z obowiązku stosowania SAF,

– nakładał kary w przypadku naruszeń.

Nowelizacja przewiduje kary finansowe. Wskazano przykłady

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) będzie sprawował nadzór nad dostawcami paliw lotniczych.

Projekt przewiduje kary finansowe za niewypełnianie obowiązków (np. brak odpowiedniego udziału SAF lub brak sprawozdań). Wpływy z kar zostaną przeznaczone na rozwój produkcji zrównoważonych paliw lotniczych. Środki trafią m.in. na badania, innowacje i inwestycje w nowe technologie SAF.

Ustawa zasadniczo wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw poza przepisami dotyczącymi kar i niektórych obowiązków dostawców paliw lotniczych, które wejdą w życie 1 stycznia 2027 r.

