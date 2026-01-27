Problemy LOT-u w USA. Dreamliner utknął na lotnisku w Miami

Samolot został uszkodzony pod koniec grudnia i od tego czasu przechodzi skomplikowaną naprawę – ustaliło RMF FM.

Na lotnisku doszło do zderzenia z pojazdem obsługi

Do incydentu doszło 30 grudnia podczas obsługi naziemnej maszyny. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, błąd popełniła obsługa zewnętrzna, która dowoziła wyposażenie do samolotu. W trakcie kontroli tożsamości osób obsługujących pojazd, doszło do jego stoczenia, w wyniku czego uderzył on w kadłub Dreamlinera. Od momentu zdarzenia samolot pozostaje w Miami. W naprawie uczestniczą mechanicy producenta maszyny. Jak podkreślają specjaliści, jest to proces złożony, ponieważ Dreamlinery w dużej mierze zbudowane są z lekkich materiałów kompozytowych. Konieczne jest dokładne sprawdzenie, czy struktura kadłuba nie została naruszona.

Z ustaleń RMF FM wynika, że samolot ma wrócić do regularnych lotów w połowie lutego. Czasowe wyłączenie tej maszyny z eksploatacji nie spowodowało większych problemów operacyjnych, choć przewoźnik musiał odwołać kilka rejsów. Naprawiany w Miami Boeing 787 Dreamliner jest jednym z 15 takich samolotów we flocie LOT-u. Przewoźnik dysponuje obecnie ośmioma maszynami w wersji 787-8 oraz siedmioma większymi 787-9, które obsługują przede wszystkim połączenia długodystansowe.

Nieudane przejęcie Smartwings w 2025 roku

Uziemiony samolot to kolejny z problemów Polskich Linii Lotniczych, których narodowy przewoźnik doświadczył pod koniec 2025 roku. Polskie Linie Lotnicze LOT bez powodzenia próbowały przejąć czeskiego przewoźnika Smartwings. Rozmowy dotyczyły objęcia pakietu kontrolnego i wpisywały się w strategię budowy silnej regionalnej grupy lotniczej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Negocjacje prowadzone były pod hasłem odbudowującego się rynku lotniczego w Europie. Kluczowymi problemami okazały się jednak rozbieżności dotyczące wyceny Smartwings, przyszłej struktury właścicielskiej oraz zakresu kontroli operacyjnej. Istotną rolę odegrały także uwarunkowania regulacyjne i konieczność uzyskania zgód instytucji nadzorczych. Ostatecznie transakcja nie doszła do skutku, a Smartwings pozostały niezależnym przewoźnikiem.

Dla LOT-u oznaczało to zakończenie jednego z najpoważniejszych projektów ekspansji zagranicznej podejmowanych w ostatnich latach i powrót do koncentracji na rozwoju własnej floty oraz siatki połączeń.

