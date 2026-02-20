Fundusze Europejskie poszły na liberalne media. Poseł ujawnia listę beneficjentów

Poseł Matecki zamieścił obszerny wpis poświęcony finansowaniu mediów liberalnych z publicznych pieniędzy. Okazuje się, że do progresywnych redakcji płyną szerokim strumieniem setki tysięcy złotych.

"Kolejne dziesiątki milionów złotych z publicznych pieniędzy – w tym z Funduszy Europejskich – pompowane w te same, najczęściej sprzyjające obecnej władzy redakcje. W ramach kontroli poselskiej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej ujawniłem skalę wydatków, która bulwersuje. To środki publiczne, które powinny realnie wspierać rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, inwestycji w regionach – a nie zasilać wybrane media" – napisał Matecki na portalu X.

TVN, "Wyborcza", Onet. Kto jeszcze znalazł się na liście beneficjentów?

Poseł PiS opisał, że 28,5 miliona złotych trafiło do liberalnych mediów ogólnopolskich:

TVN – 7 653 539,87 zł

Polsat – 5 607 642,44 zł

TVP – 6 482 770,73 zł

Polskie Radio – ponad 6 mln zł

Euro Zet – 2 671 694,10 zł

RMF – 3 899 985,73 zł

Radio Eska i inni– 1 527 436,61 zł

Ponad kolejnych 5,7 miliona złotych trafiło do portali internetowych i prasy, m. in.:

Gazeta Wyborcza – 94 565,79 zł

wp. pl – 521 743,44 zł

Gazeta pl – 531 045,86 zł

bankier pl – 487 005,63 zł

Interia. pl – 71 171,64 zł

money. pl – 366 915,90 zł

Onet. pl – 99 956,97 zł

pb. pl – 286 966,35 zł

podcast RMF On – 47 970,00 zł

portalsamorzadowy. pl – 156 689,64 zł

rp. pl – 175 201,68 zł

Se. pl – 55 092,55 zł

Social Media (FB, Instagram, X, Tik Tok) – 1 419 932,94 zł

YouTube – 1 082 990,00 zł

Dziennik Gazeta Prawna – 49 731,12 zł

Rzeczpospolita – 57 495,20 zł

Super Express – 104 196,28 zł

Puls Biznesu – 117 709,36 zł

Do tego Wirtualna Polska Media S.A otrzymało 1 322 325,00 zł na realizację projektu "Polska przyszłość – środki unijne w działaniu", a Ringier Axel Springer dostało 1 285 440,00 z na realizację projektu "Euro Inspiracje". Do tego Telewizja Republika otrzymała około 170 tys. zł z Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto 16 milionów złotych trafiło do agencji marketingowych i na kampanie promocyjne.

Matecki: Prawicowe media wykluczone

Matecki zwraca również uwagę, że media uważane za promujące konserwatywne wartości zostały zupełnie pominięte. "Ile otrzymała Telewizja wPolsce24? 0 zł. Ile otrzymało DoRzeczy? 0 zł. Ile otrzymało Radio Maryja? 0 zł. Ile otrzymała Telewizja Trwam? 0 zł. Ile otrzymał Nasz Dziennik? 0 zł. Ile otrzymał Radio Wnet? 0 zł. Ile otrzymała Gazeta Polska? 0 zł" – napisał poseł.

" To nie jest przypadek. To systemowe działanie. Mamy do czynienia z jawną dyskryminacją mediów o profilu konserwatywnym i prawicowym, czyli również z dyskryminacją widzów tych stacji. Publiczne pieniądze są wykorzystywane do wzmacniania przekazu sprzyjającego obecnej władzy? A media krytyczne wobec rządu Donalda Tuska są niemal całkowicie pomijane" – komentuje Matecki we wpisie na X.

