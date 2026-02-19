Lisicki: PiS nie może się obudzić z letargu. Ziemkiewicz: Partia Brauna coraz silniejsza

Podczas rozmowy na antenie Radia Maryja Jarosław Kaczyński potwierdził, że decyzja w sprawie przyszłego kandydata na premiera została już podjęta. – Nie powiem, o kogo chodzi, ale ten wybór został już dokonany – zaznaczył prezes PiS. Jak dodał, nazwisko zostanie ogłoszone publicznie podczas zgromadzenia partyjnego. Wcześniej kandydaturę ma poznać komitet polityczny Prawo i Sprawiedliwość. – Sądzę, że to jest termin nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach. To już tylko parę tygodni. Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna – zapowiedział.

Choć oficjalna decyzja w kwestii kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera nie została jeszcze ogłoszona, najnowsze badania opinii publicznej wskazują na jednego wyraźnego faworyta. W najnowszym sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie "Faktu" 29 proc. respondentów uznało, że następcą Jarosława Kaczyńskiego na czele PiS powinien zostać były premier Mateusz Morawiecki. To najlepszy wynik w zestawieniu.