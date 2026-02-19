Maile Epsteina ujawniły nowy izraelski wątek. "Rząd montował sprzęt w jego apartamencie"

Z korespondencji ujawnionej przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wynika, że w 2016 r. władze izraelskie miały zainstalować systemy zabezpieczeń oraz sprawować kontrolę nad dostępem do budynku mieszkalnego na Manhattanie, związanego z Jeffrey'em Epsteinem, położonego przy 301 E. 66th Street. To już kolejny izraelski wątek w sprawie Epsteina.

Z dostępnych informacji wynika, że działania te mogły trwać co najmniej dwa lata. W tym okresie przedstawiciele izraelskiej stałej misji przy ONZ pozostawali w regularnym kontakcie z pracownikami milionera. Nieruchomość była formalnie własnością spółki powiązanej z jego bratem, Mark Epstein, jednak – według ujawnionej korespondencji – faktyczną kontrolę nad lokalami miał sprawować Jeffrey. Część mieszkań w budynku była wynajmowana osobom z jego otoczenia, a lokale miały być wykorzystywane jako miejsca zakwaterowania nieletnich modelek.

Wątek byłego premiera Izraela

Z ujawnionej korespondencji wynika, że Rafi Shlomo – ówczesny dyrektor służb ochronnych izraelskiej misji przy ONZ w Nowym Jorku oraz szef ochrony byłego premiera Ehud Barak – pozostawał w kontakcie z pracownikami Epsteina w sprawie organizacji spotkań dotyczących instalacji specjalistycznego systemu monitoringu w rezydencji przy 66. ulicy na Manhattanie.

Zgodnie z prawem izraelskim byli premierzy oraz inni wysocy rangą urzędnicy państwowi mogą korzystać z ochrony także po zakończeniu sprawowania funkcji publicznych. Z treści e-maili wynika, że Epstein miał osobiście zatwierdzić instalację urządzeń oraz wyrazić zgodę na kontakty i spotkania pomiędzy swoimi współpracownikami a izraelskimi funkcjonariuszami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Ehud Barak w przeszłości bagatelizował znaczenie swoich relacji z Epsteinem, wskazując, że choć spotykał się z nim kilkukrotnie, nie otrzymywał od niego wynagrodzenia. Korespondencję z personelem Epsteina w sprawie montażu urządzeń prowadziła również żona byłego premiera, Nili Priel. Z ujawnionych materiałów wynika ponadto, że realizacja prac wymagała bezpośredniej akceptacji ze strony Epsteina.

