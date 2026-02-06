"Osobista obsesja". Netanjahu zabrał głos ws. Epsteina

Departament Sprawiedliwości USA udostępnił pod koniec stycznia br. ponad 3 mln stron dokumentów związanych ze sprawą Epsteina. Nazwisko Donalda Trumpa pojawia się w 3 tys. akt.

Todd Blanche, zastępca prokuratora generalnego, powiedział na konferencji prasowej, że najnowsza i ostatnia transza dokumentów zawiera ponad 3 mln stron, 2 tys. filmów i 180 tys. zdjęć. Część tych materiałów została okrojona. Jak tłumaczył, Departament Sprawiedliwości zdecydował się nie ujawniać m.in. wrażliwych danych na temat ofiar Epsteina, a także materiałów dotyczących trwających śledztw.

Epstein popełnił samobójstwo w celi więziennej w 2019 r., oczekując na proces w sprawie zarzutów o handel nieletnimi w celach seksualnych. Sprawa stała się polityczna, gdy pojawiły się dowody na możliwe bliskie związki miliardera z Trumpem, czemu ten publicznie zaprzecza.

Netanjahu: To nie sugeruje, że Epstein pracował dla Izraela

Do afery Jeffreya Epsteina odniósł się w piątek w mediach społecznościowych premier Izraela Benjamin Netanjahu. W sprawie pojawiły się bowiem wątki związane z jego krajem.

"Niezwykła, bliska relacja Jeffreya Epsteina z Ehudem Barakiem nie sugeruje, że Epstein pracował dla Izraela. Wręcz przeciwnie" – napisał na portalu X szef izraelskiego rządu.

Jak stwierdził Netanjahu, "po przegranej w wyborach sprzed ponad dwóch dekad Barak od lat obsesyjnie próbuje podważyć izraelską demokrację, współpracując z radykalną lewicą antyjonistyczną w nieudanych próbach obalenia wybranego rządu Izraela".

"Osobista obsesja Baraka skłoniła go do publicznego i zakulisowego angażowania się w działania mające na celu osłabienie rządu Izraela, w tym podsycanie masowych ruchów protestacyjnych, wzniecanie niepokojów społecznych i rozpowszechnianie fałszywych narracji w mediach" – czytamy we wpisie Netanjahu.

