Afera Epsteina. Korwin-Mikke: Zamieszani są Żydzi

Chwała Bogu, że sprawa Epsteina wyszła na światło dzienne. Miejmy nadzieję, że te pozostałe 2,5 miliona wpisów, no może nie będzie upublicznione, ale przynajmniej organy ścigania będą miały do nich dostęp i będą mogły zrobić porządek, nie żeby karać może tych ludzi, ale żeby odsunąć ich od władzy – mówi Janusz Korwin-Mikke.

Co tu można nowego powiedzieć o aferze niezbyt świętej pamięci, ażeby ścisłym piekłowczyka, Jeffrey'a Epsteina? Powiedziano o nim właściwie już wszystko, poza sprawami podstawowymi i zasadniczymi, że mianowicie to nie jest przypadek jednego Epsteina, tylko to jest przypadek całego ogromnego środowiska, który wręcz zaskakuje swoją różnorodnością.