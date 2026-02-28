Dziś gala wręczenia Wawrzynów Kisiela

Gala rozpocznie się godzinie 16 w Centrum NU w Warszawie. Nagrody oddają hołdu dziedzictwu Kisielewskiego – dziedzictwu, którym jest niezależności, cięty dowcipu i odwaga cywilna.

Robert Tamioła, prezes Fundacji Kisiela, w DoRzeczy.pl zwrócił uwagę, że wszyscy znamy sławne osoby, które są wytworem "Kisiela". – Mówi o tym redaktor Stanisław Michalkiewicz i Janusz Korwin-Mikke. Jest bardzo dużo osób, które żyły i dorastały w cieniu komunizmu, opresji, cenzury, a bardzo często jedynym źródłem jakiegoś odświeżenia, które czasem przebiło się przez cenzora, był właśnie Stefan "Kisiel" Kisielewski – podkreślił.

Zauważył, że Stefan Kisielewski całe swoje życie poświęcił walce z komuną i walce z cenzurą. – Jeszcze w 1991 roku założył UPR wraz z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem i Januszem Korwin-Mikke. To on dla tamtego pokolenia był mentorem. Tak jak np. dla mnie osobiście mentorem jest redaktor Michalkiewicz czy Janusz Korwin-Mikke. „Kisiel” był mentorem naszych mentorów – dodał.

Co czeka na uczestników gali? Wyjątkowe atrakcje

W ramach Gali w jednym miejscu spotkają się wybitne umysły. Jest to niepowtarzalna okazja aby doświadczyć pełnej gamy atrakcji, wśród nich m.in. obecność nominatów z siedmiu kategorii; intensywny networking; licytacja legendarnej muszki Janusza Korwin-Mikke; licytacja unikalnych obrazów Moniki i Sebastiana Pitoniów przedstawiających Stefana Kisielewskiego; grupa rekonstrukcji historycznej na żywo oraz stoiska z książkami pełnymi mądrości.

