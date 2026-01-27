Francuski polityk ma dość imigracji? Bosak komentuje zaskakującą propozycję

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji przytoczył na platformie X tekst z francuskich mediów. Krzysztof Bosak podkreśla we wpisie, ze „we Francji polityk głębokiego mainstreamu, minister sprawiedliwości Gérald Darmanin, proponuje zatrzymanie legalnej imigracji na 2–3 lata, a następnie ustalania w referendum jej skali”.

Francuski polityk proponuje zatrzymanie legalnej imigracji. Bosak komentuje

W ocenie wicemarszałka Sejmu „taka propozycja pokazuje dwie kwestie”.

„Po pierwsze, skala problemu migracyjnego stała się tak oczywista, że nawet establishmentowi politycy nie są już w stanie jej dłużej ignorować, zwłaszcza w warunkach stałej presji sił politycznych przeciwnych masowej imigracji” – napisał. Wicemarszałek Sejmu ocenił, że „jak widać, ta presja ma sens i przesuwa dyskurs publiczny w kierunku bliższym stanowisku środowisk narodowych i suwerenistycznych”. „Fakt, że takie pomysły padają z ust członka obecnego rządu, pokazuje skalę przesunięcia w dotychczasowej narracji” – napisał.

Jako drugą kwestię Krzysztof Bosak stwierdził, że „tego typu postulaty ze strony francuskiego ministra to na pewno wstrząs dla brukselskiego establishmentu i eurokratycznego konsensusu, który od lat pozostaje daleki od jakichkolwiek ograniczeń imigracji”. „To rozwiązania, których nie spodziewano się po politykach głównego nurtu, lojalnych wobec dominującej w UE linii” – dodał.

Polityk Konfederacji ocenił jednak, że „na koniec warto zachować dystans”.

„Najpewniej jest to propozycja taktyczna, obliczona na budowanie pozycji przed wyborami prezydenckimi w 2027 roku, a nie faktyczny zamiar wdrożenia w życie. Ale warto to odnotować także dlatego, że w Polsce, poza Konfederacją, politycy innych partii nawet nie wyobrażają sobie artykułować takich rozwiązań w debacie publicznej, nie mówiąc już o próbie ich wprowadzenia w życie” – podkreślił we wpisie.

Co powiedział Gérald Darmanin?

„Zawieszenie na dwa do trzech lat oznacza, że na trzy lata wstrzymujemy regularną imigrację. Dotyczy to na przykład łączenia rodzin i imigracji zarobkowej. Umowa, jaką możemy zawrzeć z ludnością francuską, polega na tym, że wstrzymujemy tę imigrację, ale integrujemy wszystkich, którzy już tu są. Dzisiaj to imigranci mają najgorsze warunki mieszkaniowe, są najbardziej bezrobotni i z natury borykają się z największymi trudnościami” – powiedział francuski polityk.

Portal europe1.fr podkreśla jednak, że „zatrzymanie imigracji w celu lepszej integracji to projekt, który wymagałby referendum w sprawie zmiany konstytucji”. „o kolejny sygnał dla Géralda Darmanina, który stara się odróżnić od Édouarda Philippe'a i Gabriela Attala, na 15 miesięcy przed kolejnymi wyborami prezydenckimi” – ocenił serwis.

