Poseł KO znów błysnął: Donald Tusk to wielka nadzieja białych

Mateusz Wiktorowicz to twórca internetowy posługujący się pseudonimem vv, który na co dzień zajmuje się przeprowadzaniem sond ulicznych z przechodniami. Największy rozgłos przyniosły mu jednak materiały z posłami, nagrywane w Sejmie. Sporą popularnośćią cieszyły się m.in. jego nagrania, na których przepytywał polityków o flagi narodowe. Wielu parlamentarzystów poległo w rozmowie z tiktokerem.

Tym razem Wiktorowicz przepytywał na sejmowym korytarzu Przemysława Witka. Tiktoker zapytał posła KO, co przychodzi mu na myśl, gdy słyszy "Donald Tusk". Odpowiedź polityka Koalicji Obywatelskiej była co najmniej niestandardowa.

– Lider. I wielka nadzieja... białych – stwierdził Witek.

Następnie poseł dodał, że mówi to wszystko w cudzysłowie. – Wielka nadzieja polskiej demokracji i lider – dodał.

"Cóż szkodzi obiecać?"

Poseł Witek przez dłuższy czas nie był szczególnie znany. Zmieniło się to na ostatniej prostej kampanii prezydenckiej za sprawą jego wypowiedzi na antenie Polsat News. Otóż w programie "Debata Gozdyry" parlamentarzysta stwierdził, że na liście Mentzena jest "sporo rzeczy", pod którymi Rafał Trzaskowski może się podpisać.

– I co, nie wprowadzicie nigdy już żadnych podatków nowych? Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? – zapytała dziennikarka.

– Cóż szkodzi obiecać? – odparł Witek, czym wywołał śmiech pozostałych obecnych w studiu gości. Także Gozdyra nie kryła zdziwienia. – Słucham?! – dopytywała. – To taki żarcik – usiłował się tłumaczył poseł KO. Jego wypowiedź była jednym z najgłośniejszych wystąpień w ostatnich dniach kampanii.

Ranking zaufania do polityków. Jak wypada Tusk?

W niedawnym sondażu zaufania CBOS liderem był prezydent Karol Nawrocki. To jedyny polityk, któremu ufa więcej niż połowa Polaków (52 proc.). Na drugim miejscu znalazł się wicepremier, minister obrony narodowej, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, który cieszy się zaufaniem 46 proc. respondentów.

Na kolejnych pozycjach w rankingu zaufania znaleźli się: wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (45 proc.), prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (42 proc.) oraz premier Donald Tusk (41 proc.). Najwyżej notowanym politykiem opozycji w sondażu CBOS jest Krzysztof Bosak. Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Konfederacji zajął szóste miejsce, z wynikiem na poziomie 38 proc.

