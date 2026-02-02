"Popełniłem błąd". Żurek: Nie będę chował się za immunitetem

W trakcie nagrywania wywiadu na youtubowy kanał "Duży w Maluchu" minister sprawiedliwości, prokurator generalny miał popełnić wykroczenie drogowe. Profil "Stop Cham" zamieścił na platformie X fragment programu, na którym widać, jak Waldemar Żurek prowadzi auto i odpowiada na pytania prowadzącego.

W pewnym momencie pojazd zbliżył się do przejścia dla pieszych. Minister nie zatrzymał się i pojechał dalej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na filmie widać, jak na pasy wchodzi kobieta. – Proszę uważać. Przejechał pan prawie po tej pani – zareagował prowadzący wywiad Filip Nowobilski. – Nie, no gdzie, ta pani była jeszcze daleko od nas – odparł Waldemar Żurek. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, to pieszy ma pierwszeństwo na pasach.

Prokurator Generalny zapowiadała, że jeśli policja uzna, że doszło do naruszenia przepisów, on nie będzie uchylał się od odpowiedzialności. Tak też się stało.

"Tak, w ocenie Policji popełniłem wykroczenie. Tak, nie będę chował się za immunitetem, który przysługuje mi jako Prokuratorowi Generalnemu, i przyjmę mandat w tym tygodniu. Na tym polega odpowiedzialność. Nie ma świętych krów. Popełniłem błąd i biję się w piersi" – napisał Żurek na swoim koncie na platformie X.

twitter

Bodnar skrytykował Żurka

– Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ogłosił ofensywę przeciwko bandytom drogowym, po czym sam nieomal nie potrącił kobiety na pasach. Poważna wpadka?" – zapytał byłego szefa resortu sprawiedliwości Michał Wróblewski z WP. Bodnar przypomniał tu, że duży pakiet dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym został uchwalony pod koniec ubiegłego roku i zyskał akceptację prezydenta. Obecne prace ministra Żurka to – jak podkreślił – "wytyczne dla prokuratorów oraz analiza, dlaczego sądy są zbyt łaskawe dla kierowców łamiących zakazy prowadzenia pojazdów".

Odnosząc się jednak do samej sytuacji z ministrem w roku głównej, Adam Bodnar nie miał wątpliwości: "Pan minister Żurek powinien za tę sytuację przeprosić, zapłacić mandat i nie wdawać się w spór".

Czytaj też:

Policja zabrała głos ws. Żurka. "Doszło do wykroczenia"Czytaj też:

"My nie kradniemy". Żurek ogłasza rewolucję w Funduszu Sprawiedliwości