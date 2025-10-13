Kotula zapytana o hymn Polski. Padła kuriozalna odpowiedź

Tiktoker Mateusz Wiktorowicz znany jest z przepytywania polityków w Sejmie. Tym razem przed jego mikrofonem stanęła Katarzyna Kotula – była minister do spraw równości, a obecnie sekretarza stanu w KPRM Katarzynę Kotulę. Polityk została zapytana o autora słów Mazurka Dąbrowskiego. Była minister nie dała rady odpowiedzieć.

– Chcę powiedzieć Wysocki, a w ogóle w głowie mam nazwisko dziennikarza, nie powiem go głośno, bo idę do niego na wywiad i on mi brzęczy po prostu, więc w głowie gdzieś Wyspiański, Wysocki i tak idzie – mówiła. – Myślałam o redaktorze Witwickim – przyznała po chwili.

twitter

Kotula się tłumaczy: Osoby z ADHD mają trudności

O sytuację była minister została zapytana w programie Polsat News w rozmowie z red. Fijołkiem.

– Osoby z ADHD mają problemy z nazwiskami. Pamiętałam inicjały "J.W.". Kojarzyło mi się z Piotrem Witwickim, bo z nim rozmawiałam tego dnia – stwierdziła.

Następnie dziennikarz zapytał ją, kto w hymnie "dał nam przykład, jak zwyciężać mamy"? – Mogę Panu zaśpiewać, ale fałszuję. Śpiewam pod prysznicem – odparła.

twitter

Historia "Mazurka Dąbrowskiego"

Dwa lata po trzecim rozbiorze, w 1797 roku we Włoszech utworzono Legiony Polskie pod komendą gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Polacy, u boku Napoleona Bonaparte, mieli walczyć o nowy porządek w Europie oraz, przede wszystkim, o odzyskanie wolności swojej ojczyzny.

Około 16-19 lipca 1797 roku, przebywający wśród polskich legionistów Józef Wybicki, napisał słowa utworu pt. „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”. Słowa śpiewano do popularnego ludowego mazurka, którego autor nie jest znany. Pierwsze publiczne odśpiewanie pieśni miało miejsce 20 lipca 1797 roku w Reggio Emilia we Włoszech.

Utwór szybko stał się bardzo popularny wśród żołnierzy. Pod koniec sierpnia 1797 roku Dąbrowski pisał do Wybickiego: „Żołnierze do Twojej pieśni nabierają coraz więcej gustu i my ją sobie często nuciemy z winnym szacunkiem dla autora”.

„Mazurek Dąbrowskiego” był coraz lepiej znany we wszystkich trzech zaborach, a jego popularność rosła. W końcu utwór zaczął być postrzegany jako nieformalny hymn. Jego treść była niejednokrotnie przez zaborców cenzurowana, a wykonywanie pieśni bywało zakazywane i surowo karane. Pomimo wszystkich „starań” zaborców, w czasie powstania listopadowego oraz po nim „Pieśń Legionów Polskich” stała się jeszcze bardziej znana.

22 marca 1921 roku, wobec braku wyboru hymnu narodowego, minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski wydał rozkaz, aby żołnierze oddawali honory podczas odgrywania „Mazurka Dąbrowskiego”. 15 października 1926 roku „Mazurek” został uznany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego za pieśń obowiązkową do śpiewania w szkołach.

„Pieśń Legionów Polskich” – „Mazurek Dąbrowskiego” został oficjalnie uznany za polski hymn narodowy w dniu 26 lutego 1927 roku. 2 kwietnia tego samego roku do hymnu dodano oficjalne nuty, które spisał kompozytor i dyrygent Feliks Konopasek.

Czytaj też:

"Jest zgoda". Kotula: Lewica dogadała się z PSL-emCzytaj też:

"To mnie zszokowało". Ekspert o słowach Trzaskowskiego