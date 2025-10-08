"Jest zgoda". Kotula: Lewica dogadała się z PSL-em

– Zarówno Lewica, jak i PSL wyrażają gotowość do spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w kwestii związków partnerskich – powiedziała w Sejmie dziennikarzom sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula z Lewicy.

Kotula przekazała, że jest zgoda co do tego, żeby temat związków partnerskich do końca roku został zamknięty. – Cieszę się, że PSL i Lewica osiągnęły porozumienie w temacie, który jest trudny – podkreśliła. Dopytywana, co znajduje się w wypracowanym rozwiązaniu, minister odparła, że na razie nie może zdradzić żadnych szczegółów. – Obiecaliśmy sobie z PSL, że o szczegółach poinformujemy już za tydzień – dodała.

Katarzyna Kotula (Nowa Lewica) przygotowała dwa projekty ustaw: o rejestrowanych związkach partnerskich i wprowadzającej tę ustawę. Zakładają one m.in., że związek partnerski zostaje zawarty, gdy dwie osoby złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zawarciu związku.

Nawrocki pytany o związki partnerskie. "O tym mogę rozmawiać"

W wywiadzie dla "Wprost" prezydent został zapytany, czy podpisałby ustawę o związkach partnerskich, gdyby rząd "wreszcie ją wyprodukował i nie byłoby w niej przepisów o małżeństwie ani prawa do adopcji dzieci".

– Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej. Z całą pewnością nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie. Podobnie w przypadku adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Natomiast urzędowe rozwiązanie sprawy statusu osoby najbliższej jest tym, o czym mogę rozmawiać – oświadczył.

Karol Nawrocki w trakcie kampanii wyborczej mówił, że nie podpisałby ustawy o związkach partnerskich przygotowanej przez ówczesną minister ds. równości Katarzynę Kotulę, deklarując jednocześnie, że byłby otwarty na dyskusję na temat statusu osoby bliskiej.

Czytaj też:

"Jest mi wszystko jedno". Dziemianowicz-Bąk szczerze o Polsce 2050