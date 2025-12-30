Ukraina daje zielone światło. Nowy etap poszukiwań polskich ofiar na Wołyniu

Zgoda wydana przez władze Ukrainy dotyczy kontynuacji prac poszukiwawczych w Puźnikach, gdzie – według szacunków Fundacji Wolność i Demokracja – w nieodkrytych jeszcze dołach mogą znajdować się szczątki około 80 osób. Archeolodzy planują rozpoczęcie działań wiosną.

To nie jest zgoda na ekshumacje

– Jest zgoda na drugą część prac poszukiwawczych w Puźnikach – poinformował Maciej Dancewicz, wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja. Jak podkreślił, decyzja nie obejmuje jeszcze zgody na ekshumację. – Dopiero po odnalezieniu mogiły będziemy mogli wystąpić o zgodę na ekshumacje. Tak stanowi prawo ukraińskie – zaznaczył Dancewicz.

Pierwsze prace ekshumacyjne w Puźnikach trwały od 23 kwietnia do 10 maja 2025 roku. W ich trakcie odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób. Były to pierwsze tego typu działania po zniesieniu w listopadzie 2024 roku przez stronę ukraińską zakazu poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy. Uroczystości pogrzebowe zamordowanych Polaków odbyły się 6 września.

Ekshumacje polskich ofiar w Ugłach

W październiku Ukraina wydała zgodę na przeprowadzenie ekshumacji polskich ofiar rzezi wołyńskiej w miejscowości Ugły na Wołyniu. Informację przekazał wówczas ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. "Przekazałem drogą dyplomatyczną kolejne zezwolenie na przeprowadzenie prac poszukiwawczych na terytorium Ukrainy. To zezwolenie dotyczy miejscowości Ugły na Wołyniu. Zapraszamy Stronę Polską do uzgodnienia szczegółów. Kolejne zezwolenia są w trakcie przygotowywania" – napisał ambasador na platformie X, podkreślając kontynuację wcześniejszych ustaleń polsko-ukraińskich.

Już na początku października Bodnar informował o gotowości Kijowa do wydania zgody na ekshumacje w dwóch lokalizacjach: Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim oraz Ugłach w obwodzie rówieńskim.

