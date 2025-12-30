Ekspansja niemieckiej sieci w Polsce. Zbliża się do psychologicznej granicy

"Lidl zamyka rok z bilansem ponad 950 sklepów na terenie całego kraju. Od stycznia otwarto kilkadziesiąt nowych placówek, które po raz pierwszy pojawiły się w takich miejscowościach jak: Rypin, Milicz, Marcinkowo, Pniewy, Szubin, Wolbrom, Zakręt, Miłków, Dobra, Gorzyce, Lubsko, Nasielsk czy Sulęcin. Wielkimi krokami firma zbliża się też do otwarcia swojego 1000. sklepu w Polsce" – napisano w komunikacie.

Podkreślono, że w czerwcu 2025 r. sieć rozpoczęła budowę nowego centrum dystrybucyjnego w Skawinie, w województwie małopolskim. Będzie to największy obiekt logistyczny Lidla w Polsce, oparty na nowoczesnych i prośrodowiskowych rozwiązaniach. Znajdzie w nim zatrudnienie około 200-250 osób, a jego otwarcie zaplanowano na 2027 r.

Plany na 2026 rok: ponad 240 mln zł na podwyżki i nowe miejsca pracy

Sieć zapewnia, że atrakcyjny stosunek jakości do ceny pozostaje jednym z kluczowych wyróżników Lidl Polska. Przekonuje, że prowadzi transparentną politykę cenową, zapewniając te same niskie ceny we wszystkich lokalizacjach. Zdaniem spółki, klienci "doceniają równie mocno nie tylko niskie ceny, ale też komfort robienia zakupów, dlatego nieustannie dbamy o jakość doświadczenia zakupowego – od odpowiedniej wielkości sklepów z parkingami, po czytelną ekspozycję i porządek".

– Jest to nasza strategiczna przewaga, w którą od lat inwestujemy. Inwestycje w pracowników traktujemy jako fundament długofalowego rozwoju. Chcemy być stabilnym i atrakcyjnym pracodawcą, który realnie odpowiada na potrzeby rynku pracy. W przyszłym roku Lidl Polska przeznaczy ponad 240 mln zł na podwyżki i tworzenie nowych miejsc pracy – powiedziała dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR Lidl Polska Aleksandra Robaszkiewicz.

Ile zarabia się w Lidlu?

Od 1 stycznia 2026 r. wynagrodzenia dla pracowników sklepów Lidl wyniosą od 5 600 zł do 6 750 zł brutto, w centrach dystrybucyjnych od 6 000 zł do 7 700 zł brutto, a menedżerowie sklepów będą mogli liczyć na pensje od 8 500 zł brutto.

Spółka podkreśliła też, że 2026 r. będzie kontynuacją wzmacniania pozycji rynkowej oraz długofalowej wartości dla klientów i partnerów biznesowych.

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy oraz w USA. Obecnie w 31 krajach istnieje około 12 600 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 950.

