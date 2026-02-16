Grzegorz Braun i potomek Habsburgów razem przeciwko wojnie

15 listopada zeszłego roku, z okazji Dnia Świętego Leopolda, odbyło się międzynarodowe spotkanie na rzecz pokoju. Konferencja miała miejsce w austriackim zamku Artstetten – miejscu ostatniego spoczynku arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga i księżnej Zofii von Hohenberg, których zabójstwo stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej. Organizatorem wydarzenia był książę Leo von Hohenberg, czyli prawnuk zamordowanego następcy tronu Austro-Węgier. Arystokrata gościł przedstawicieli wielu narodów, w tym: Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Bułgarii, Francji, Grecji, Holandii, Włoch, Litwy, Austrii, Szwecji, Czech, Rumunii, Węgier oraz Wielkiej Brytanii.

Nie zabrakło również delegacji z Polski, w której wzięli udział: polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun, poseł Roman Fritz, Michał Lutrzykowski z Instytutu Wiedzy Społecznej im. Krzysztofa Karonia oraz Gniewomir Rokosz-Kuczyński reprezentujący Bractwo Kurkowe. Po tradycyjnej mszy i złożeniu kwiatów przy sarkofagach Franciszka Ferdynanda i jego żony zgromadzeni delegaci gościli na przyjęciu u księcia Leo Hohenberga, który w swoim przemówieniu stanowczo zaprotestował przeciwko eskalacji wojny na Wschodzie, nawiązując przy tym do wydarzeń historycznych.

twitter

– Kolejny raz znajdujemy się w sytuacji, w której scentralizowana forma rządów i jej wykraczająca znacznie poza swoje kompetencje władza są całkowicie oderwane od ludzi i rzeczywistości w swej obsesyjnej chęci wdrażania nowego, utopijnego porządku świata. Jest zatem oczywiste, że wszyscy, którzy mają jakiekolwiek wpływy, muszą się zjednoczyć i aktywnie pracować nad stworzeniem alternatywnych struktur, by przeciwstawić się utopijnym ideologom i popychającym do wojny wpływom przemysłu zbrojeniowego w polityce, w mediach i w bieżących debatach. Jako Europejczycy o wspólnym dziedzictwie chrześcijańskim wiemy, że droga chrześcijańska jest wezwaniem do przemiany życia, a nie afirmacją utopijnej ideologii i lekkomyślnej, samodestrukcyjnej tolerancji. Moim zatem celem tutaj, dzisiaj jest zmobilizować Was wszystkich do zbudowania oporu przeciwko dyktaturze Nowego Porządku Świata, wykorzystując Waszą znaczną siłę wpływu – wskazał książę Leo von Hohenberg.

Objawienia, które powstrzymały wojnę

Na czele delegacji z Polski zgodził się stanąć Grzegorz Braun, który w swojej aktywności politycznej mocno akcentuje idee antywojenne. Jak podkreślił towarzyszący mu Michał Lutrzykowski z Instytutu Wiedzy Społecznej im. Krzysztofa Karonia, polski poseł do Parlamentu Europejskiego został przyjęty bardzo ciepło, spotykając się z dużą ilością słów uznania i wsparcia dla swoich działań. Okazuje się, że nie tylko na polskiej scenie politycznej jest kimś, kto pokazuje kierunek i dodaje odwagi innym. Jego znaczenie na europejskich salonach zaczyna rosnąć, co zdaje się mieć istotne zdarzenie w kontekście przyszłego sukcesu w nadchodzących wyborów parlamentarnych w 2027 roku.

– Spotkanie oceniam jako bardzo udane. Utwierdziło mnie w przekonaniu, że inne państwa z naszego regionu patrzą na Polskę z nadzieją. Powinniśmy wziąć na siebie tę odpowiedzialność lidera, zamiast uchylać się i oglądać na tzw. starą Europę. Czasy się wyraźnie zmieniają, a punkt ciężkości nie znajduje się już w Brukseli. Przestajemy być Europą Wschodnią, stając się samym centrum kontynentu. To właśnie nasz region reprezentuje – w mniejszości, ale wciąż – wartości europejskie. Europejscy konserwatyści łączą siły, czego nie można już zamilczeć – ocenił przedstawiciel Instytutu Wiedzy Społecznej im. Krzysztofa Karonia.

Grzegorz Braun, który wyreżyserował film „Gietrzwałd 1877. Wojna światów”, opowiadający o jedynych potwierdzonych objawieniach maryjnych w Polsce, zaprosił księcia Leo von Hohenberga na uroczystości z okazji 150-lecia. Czy zatem potomek Habsburgów w 2027 roku odwiedzi nasz kraj? Michał Lutrzykowski, który przekazał arystokracie obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, przekonuje, że taki scenariusz jest bardzo możliwy ze względu na gorliwą wiarę księcia, zaakcentowaną w cytowanym już przemówieniu antywojennym.

twitter

– Europa potrzebuje dobrych ludzi. Europa potrzebuje Was, abyście bronili jej chrześcijańskich wartości, ponieważ – jeśli nie ogłosi się ona społeczeństwem chrześcijańskim – to nie będzie miała przyszłości, będzie nadal rozpadać się, zatraci siebie i swoje wartości, i padnie ofiarą barbarzyńców, którzy weszli już przez jej bramy. Możemy jednak przywdziać zbroję Bożą, skupiając się na sile, jaką ona daje – zakończył swoją przemowę prawnuk arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga.

Warto odnotować, że w sobotę 7 lutego odbyła się konferencję naukowa "Gietrzwałd, tam gdzie świętość spotyka się z codziennością. Perspektywy i kierunki rozwoju". Przypomniano na niej o trwających kilka lat działaniach Komitetu Obrony Gietrzwałdu w sprawie niedopuszczenia do powstania w Gietrzwałdzie Centrum Logistycznego Lidla.