Sytuacja finansowa Polaków. "Wyborcy koalicji patrzą przez różowe okulary"

"Jak ocenia Pan/Pani swoją osobistą sytuację finansową na koniec 2025 roku w porównaniu do początku tego roku?" – takie pytanie zadano w najnowszym sondażu Wirtualnej Polski.

43,9 proc. respondentów twierdzi, że ich osobista sytuacja finansowa pod koniec 2025 roku jest gorsza niż na początku roku. 14,7 proc. ocenia, że doszło do "zdecydowanego" pogorszenia, a 29,2 proc. twierdzi, że sytuacja jest "raczej" gorszą.

Optymistów jest niemal tyle samo. 41,6 proc. badanych twierdzi, że ich sytuacja się poprawiła. 8,2 proc. twierdzi, że ich sytuacja jest "zdecydowanie lepsza" niż na początku roku, a 33,4 proc. odparła, że jest "raczej lepsza". 14,5 proc. respondentów nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Wyborcy KO zadowoleni

Podział głosów wygląda zupełnie inaczej, jeżeli spojrzymy na elektoraty poszczególnych partii. 62 proc. wyborców rządzącej koalicji twierdzi, że ich sytuacja finansowa uległa poprawie. Tylko 19 proc. zwolenników obecnie rządzącej ekipy twierdzi, że ich sytuacja finansowa się pogorszyła w mijającym roku. "Wyborcy koalicji patrzą przez różowe okulary" – ocenia Wp.pl

Z kolei wśród wyborców opozycji 57 proc. badanych twierdzi, że ich sytuacja się pogorszyła (31 proc. twierdzi, że sytuacja jest "zdecydowanie gorsza"). 34 proc. odnotowało natomiast poprawę.

Najgorzej sytuacja wygląda wśród wyborców, którzy nie utożsamiają się z żadnym z dwóch bloków politycznych. 55 proc. z nich twierdzi, że sytuacja materialna uległa pogorszeniu, ale aż 53 proc. twierdzi, że jest to "zdecydowane" pogorszenie. Na poprawę wskazało wyłącznie 26 proc.

Tyle płacą małe firmy. Sytuacja coraz gorsza

W Polsce ogromna liczbę przedsiębiorstw stanowią mikrofirmy. Płace w najmniejszych firmach coraz mocniej zbliżają się do minimalnego wynagrodzenia.

Jak wskazuje businessinsider.com.pl, płace w mikrofirmach są najniższe w gospodarce. Dla porównania, są "dużo niższe niż w większych przedsiębiorstwach oraz niższe niż w budżetówce". Serwis podkreśla, że ich pozycja w hierarchii w 2024 r. się nie zmieniła, a wręcz uległa relatywnemu pogorszeniu.

Zgodnie z danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w mikrofirmach wynosiło w ubiegłym roku 5264 zł miesięcznie brutto, co oznacza wzrost o 9,9 proc. rok do roku, czyli o 473 zł.

Business Insider Polska przypomina, że średnia krajowa rosła w tym okresie o 14,3 proc., natomiast płaca minimalna o 19,54 proc. rdr. Oznacza to, że wynagrodzenia w najmniejszych firmach coraz bardziej zbliżają się do płacy minimalnej (różnica wynosi już tylko 964 zł). Rośnie tym samym dystans do reszty gospodarki. "Oznacza to drugi rok z rzędu przybliżania się do minimum. Jeszcze w 2022 r. różnica wynosiła 1327 zł" – czytamy.

Czytaj też:

Ile zapłaciłeś przez rok za socjalne prezenty rządu? Podsumowano kosztyCzytaj też:

Limity dorabiania dla emerytów. Po jakiej kwocie traci się świadczenie?