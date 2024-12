Od 1 stycznia duża zmiana w przepisach. Dotknie wszystkich Polaków

Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami od nowego roku nie będzie możliwości wyrzucania zużytych ubrań i innych tekstyliów do pojemników na odpady zmieszane. Rozwiązanie zostało wprowadzone w cel zmniejszenia ilości odpadów oraz zwiększenia poziomu recyklingu.

Ubrania niezniszczone będzie można oddać do pojemników należących do PCK oraz Caritasu. Potem trafią one do potrzebujących. Problemem będzie za to odzież zniszczona. Tej wyrzucić do kosza nie będzie można. Co zatem z nią zrobić? Wszystko zależy od władz gminy. Część z nich zapowiedziała ustawienie oddzielnych pojemników na ubrania. Inne wskazują, że trzeba odpady tekstylne trzeba będzie samodzielnie dostarczyć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Te zaś są najczęściej zlokalizowane na obrzeżach miast. Z tego powodu pozbycie się znacznej ilości zepsutych ubrań będzie stanowić wyzwanie np. dla emerytów, którzy nie posiadają własnego samochodu.

Gdzie wyrzucić zużyte ubrania

W poszczególnych miastach kwestia segregacji ubrań została rozwiązana w różny sposób. Jak donosi money.pl, w Lublinie i innych miastach mieszkańcy będą musieli dostarczyć odpady do PSZOK-ów, tak jak ma to miejsce obecnie np. ze zużytymi oponami samochodowymi lub poremontowy gruzem. Rozwiązanie to budzi niezadowolenie. Mieszkańcy wskazują, że punktów zbiórki odpadów jest po prostu za mało. O ile jednak w przypadku np. opon konieczność ich wyrzucenia powstaje raz na kilka lat, to w przypadku ubrań z pewnością będzie ona znacznie częstsza.

Inaczej jest w Wałbrzychu, gdzie gmina planuje postawić białe kontenery, do których będzie można wrzucać ubrania. Jeszcze innym rozwiązaniem są mobilne zautomatyzowane kontenery, do których dostęp uzyskuje się za pomocą aplikacji, czy tzw. ubraniomaty.

Nowy obowiązek to efekt unijnych regulacji. Bruksela chce walczyć z marnotrawstwem surowców i dąży do osiągnięcia do 2050 r. gospodarki obiegu zamkniętego. W tym celu wprowadza takie przepisy, które zmuszają konsumentów do dłuższego używania przedmiotów, a potem ich recyklingu.

