Bezterminowe prawo jazdy trzeba będzie obowiązkowo wymienić. Podano termin

Wkrótce ok. 15 milionów kierowców w Polsce czeka konieczność wymiany prawa jazdy. Chodzi o dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi wydane bezterminowo. Zgodnie z nowymi przepisami, prawo jazdy jest wydawane na okres 15 lat dla kategorii B, B1, B+E, A, A1, A2, AM, T oraz na okres 5 lat dla kategorii C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D+E, D1+E.

Na wymianę dokumentu będziemy mieli czas od 19 stycznia 2028 r. do 18 stycznia 2033 r. Kierowcy nie będą musieli ponownie zdawać egzaminów, ani dostarczać zaświadczenia lekarskiego. Konieczne jednak będzie złożenie odpowiedniego wniosku, zdjęcia oraz kopii dokumentu. Opłata za wymianę prawa jazdy wynosi 100,5 zł.

Co jednak może zmartwić kierowców, Ministerstwo Infrastruktury ma rozważać podniesienie opłaty za wydanie prawa jazdy. Jak podaje Radio Zet, ma ona wzrosnąć nawet o 50 proc. Resort ma również szykować podwyżkę opłat za rejestrację pojazdu oraz wydanie tablic rejestracyjnych.

Wzrosną kolejne opłaty

Media informują także o planowanej podwyżce opłaty za wykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego pojazdu. Obecnie kierowcy płacą za niego 98 złotych. Właściciele Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów wskazują, że ostatnia zmiana jej wysokości miała miejsce w 2004 roku. Od tego czasu koszty prowadzenia biznesu oraz wynagrodzeni pracowników znacznie poszły w górę. Organizacje zrzeszające diagnostów samochodowych od lat apelują więc o urealnienie wysokości opłaty.

Według planów od nowego roku kierowcy będą musieli zapłacić 260 złotych.

– Kwota 260 zł to zapewne suma niewystarczająca, ale na początek stanowi pewne odbicie od dna dla właścicieli SKP w Polsce – powiedział portalowi dziennik.pl Artur Sałata wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP i koordynator ds. SKP.

