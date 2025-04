Mentzen przypomniał historię Lysette. "Jak Hołownia uzasadni, że to się nie wydarzyło?"

Kandydat Polski 2050 poinformował o swoich działaniach podczas konferencji prasowej. Polityk zwrócił uwagę, że Mentzen podczas ostatniego posiedzenia Sejmu zarzucił mu "zapraszanie nielegalnych migrantów do polskiego Sejmu".

– Jest to od początku do końca kłamstwo, zweryfikowaliśmy po raz trzeci detalicznie wszystkie i zaproszenia i osoby, które wzięły udział w wigilii dla osób w kryzysie, którą zorganizowałem dwa miesiące po tym, jak zostałem marszałkiem, bo taki mam zwyczaj – powiedział Szymon Hołownia.

Mentzen: Odpowiada za to właśnie Hołownia

Do słów Hołowni odniósł się już kandydat Konfederacji. Do swego wpisu Mentzen dołączył wpis Fundacji Ocalenie, gdzie Lysette, migrantka z granicy polsko-białoruskiej, stwierdziła, że nigdy nie by nie przypuszczała, że zostanie zaproszona do Sejmu.

"Ciekaw jestem, jak Hołownia uzasadni, że to się nie wydarzyło. Oświadczenie Fundacji Ocalenie: „Wśród klientek i klientów Fundacji, którzy 22 grudnia odwiedzili sejm, były osoby, które przekroczyły granicę białorusko-polską w sposób nieuregulowany”. Ja również, podobnie jak Lysette, w życiu bym nie pomyślał, że ludzie którzy nielegalnie przedzierali się przez naszą granicę z Białorusią, zostaną zaproszeniu do Sejmu. Niestety to właśnie się wydarzyło. I odpowiada za to właśnie Hołownia" – napisał Mentzen na X.

Sondaż: Hołownia poza podium

Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, liderem wyścigu do Pałacu Prezydenckiego jest kandydat KO. Rafał Trzaskowski może w tej chwili pochwalić się wynikiem 38,3 proc. poparcia. Z kolei Karol Nawrocki uzyskał w sondażu 20,1 proc. wskazań, co oznacza, że w porównaniu z poprzednim badaniem stracił aż 5,2 pkt. proc. Na Sławomira Mentzena chce głosować 18,8 proc. respondentów (wzrost o 0,8 pkt. proc.).

Na dalszych miejscach znaleźli się Szymon Hołownia z wynikiem 7,1 proc. (wzrost o 2,1 pkt. proc.), Magdalena Biejat z wynikiem 2,7 proc. (spadek o 1,7 pkt. proc.) oraz Adrian Zandberg, na którego chęć głosowania wyraziło 1,8 proc. ankietowanych (wzrost o 0,3 pkt. proc.).

Dalej skalsyfikowani zostali dziennikarz Krzysztof Stanowski (1,6 proc.) i europoseł Grzegorz Braun (1,1 proc.). 8,5 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Deklarowana frekwencja wyniosła 64,8 proc.

