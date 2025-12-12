Demagogia czy problemy ze zdrowiem? Reakcje na wpis Tuska

We wpisie na platformie X premier Donald Tusk zdołał połączyć sprawy pobicia nastolatka w Gdyni i ataku na hiszpańskich kibiców z osobą prezydenta Karola Nawrockiego. Pod jego twittem pojawiły się liczne komentarze internautów, głos zabrało także kilku polityków i dziennikarzy. Niektórzy wprost pytają o stan zdrowia szefa rządu.

Tusk: Tutaj prezydent nie ma weta

"Stadionowi bandyci znów aktywni. W Gdyni pobili ciężko dwunastolatka, koło Białegostoku zaatakowali młotkami i ostrymi przedmiotami hiszpańskich kibiców. Rozzuchwaleni jak nigdy. Policja już wyłapała część sprawców. Na szczęście tutaj prezydent nie ma prawa weta" – czytamy na profilu X premiera Polski.

"Plotki o stanie zdrowia uzasadnione"

"Panie premierze po tym wpisie, uważam, że plotki o stanie pana zdrowia są uzasadnione. Naprawdę wyborcy mają prawo wiedzieć czy szef rządu jest zdolny sprawować swoją funkcję" – napisał redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz.

twitter

Goebbelsowska zagrywka"

"Goebbelsowska zagrywka. Jest Pan odrażającym człowiekiem. Niestety coraz częściej możemy być tego świadkiem"– ocenił Bartosz Bocheńczak, działacz Konfederacji, były szef kampanii prezydenckiej Sławomira Mentzena.

"Pan jeszcze o Murańskim opowie"

"Człowiek sobie wstaje w piątek, odpala Twittera i widzi, jak Premier stara się powiązać pobicie dziecka z Prezydentem, a następnie uświadamia sobie, że rządzą nami idioci – idealny początek dnia. Pan jeszcze do Rymanowskiego pójdzie i opowie o Murańskim i Braciach Kamraci" – napisał z kolei Adam Czarnecki ze stowarzyszenia "TAK dla CPK".

"Granice demagogii"

"Człowieku, są jakieś granice demagogii i jest nią z pewnością łącznie swojego Prezydenta z pobiciem dziecka" – zaapelował do premiera Emil Krawczyk z Nowej Nadziei.

twitter

Rzecznik Nawrockiego: Stan rozdygotania Tuska się pogłębia

Do wpisu Tuska odniósł się Rzecznik prasowy Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz. "Premier polskiego rządu, który z ataków na Prezydenta RP uczynił cel swojej politycznej egzystencji nie przynosi Polsce powagi. Niestety, ten stan emocjonalnego rozdygotania Donalda Tuska tylko się pogłębia" – skomentował.

Pobicie nastolatka i atak na autokar kibiców

Donald Tusk nawiązał do sprawy pobicia 13-letniego kibica Bałtyku Gdynia, o które kibice tego klubu oskarżają chuliganów Arki Gdynia. Sprawą zajmuje się policja. Na razie nikogo nie zatrzymano. Do zajścia miało dojść 4 grudnia na ulicy Polnej. Jak czytamy w mediach społecznościowych kibiców Bałtyku Gdynia, 13-letni kibic tej drużyny "został po raz kolejny zaczepiony, a następnie napadnięty przez grupę pięciu dorosłych, 20-letnich chuliganów Arki Gdynia". Druga sprawa, z którą Tusk połączył Nawrockiego jest atak na dwa autokary hiszpańskich kibiców na drodze S8 w miejscowości Podborze niedaleko Ostrowi Mazowieckiej, której miała dokonać grupa ok. 50 osób