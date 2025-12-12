Kontrola PIP wchodzi do Dino. "Zarząd ignoruje pracowników"

"BĘDĄ KONTROLE WARUNKÓW PRACY W DINO POLSKA!" – czytamy na profilu OPZZ Konfederacja Pracy w Kauflandzie, Biedronce, Dino, ALDI i Rossmann.

Wskazano, że "Główny Inspektorat Pracy w Warszawie odpowiedział na wniosek Międzyzakładowej Organizacji OPZZ Konfederacja Pracy i zapowiada konkretne działania. To ważny krok w stronę poprawy warunków pracy tysięcy pracowników Dino". Związek dołączył odpowiedź PIP, w której czytamy, że Inspekcja "dołoży wszelkich starań aby kontrole wybranych marketów sieci Dino Polska S.A. zostały zainicjowane w okresie zimowym 2026 roku". Pracownicy od wielu tygodni zgłaszają, że warunki pracy w sieci są niedopuszczalne, a jednym z problemów jest zbyt niska temperatura w marketach. Jeden z pracowników cytowany przez portal Bankier mówi m.in., że w sklepie "ustawione jest odgórnie 19 stopni Celsjusza, bez możliwości zmiany przez pracowników tam pracujących". Dodaje, że "przy włączonych chłodniach, np. nabiałowej, temperatura waha się w okolicy 15 stopni".

Związkowcy domagają się podwyżek

Dodatkowo OPZZ informuje, że związek wystąpił do zarządu sieci sklepów Dino Polska z następującymi postulatami: "podwyżka wynagrodzeń o 900 zł – od 1 lutego 2026 r."; "wprowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – obowiązkowego w firmach zatrudniających co najmniej 50 osób, od 1 stycznia 2026 r.", "zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach niemenedżerskich o 30 proc.".

Te żądania zostały zgłoszone zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. "Zarząd Dino milczy. Ignoruje pracowników, nie odpowiada, unika rozmów. W sporze zbiorowym firma ma prawny obowiązek negocjować. Spór może zakończyć się porozumieniem… albo strajkiem. Czas na realizację postulatów mija 30 grudnia 2025 r." – podano.

