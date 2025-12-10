Zwolnią 3 tys. osób, zamkną 150 sklepów. Ogromne zmiany w znanej sieci

Zarząd Eurocash przyjął strategię Grupy na lata 2026-2027 z celem EBIT na poziomie 600 mln zł w 2027 r. i szacowanym w latach 2026-2027 skumulowanym wzrostem efektywności kosztowej w wysokości 400 mln zł na poziomie EBIT – podała spółka.

Zatrudnienie zostanie zmniejszone o ok. 3 tys. pracowników. Zakończona zostanie działalność 150 sklepów Delikatesy Centrum.

Będzie nowa sieć handlowa. Podano nazwę

Rozwijany będzie projekt Frisco, który jest liderem polskiego rynku e-grocery. Ponadto ambicją spółki jest osiągnięcie 3 tys. sklepów Duży Ben. W związku z realizacją strategii Eurocash dokona odpisów i zawiąże jednorazową rezerwę w kwocie 200-300 mln zł, co obciąży wynik EBITDA (po IFRS16) 2025 r.

Centralnym elementem nowej strategii spółki Eurocash jest integracja wszystkich należących do Grupy stacjonarnych formatów spożywczych i transformacja z modelu hurtowego na zintegrowanego operatora sieci franczyzowej opartej na lokalności i relacyjności. Celem jest stworzenie jednego, spójnego ekosystemu – sieci sklepów STĄD, wspieranego przez nowoczesne narzędzia technologiczne. Ambicją Grupy jest utrzymanie silnej pozycji w pierwszej trójce największych sieci detalicznych w Polsce, z 10-proc. udziałem w rynku FMCG do końca 2027 r.

– Dane rynkowe są jednoznaczne – sklepy franczyzowe rosną znacznie szybciej niż te niezrzeszone, bo korzystają ze wspólnych zasobów i siły zintegrowanej sieci, dlatego stawiamy właśnie na franczyzę. Jednocześnie widzimy, że era dynamicznego wzrostu dyskontów się kończy. Tak jak w krajach Europy Zachodniej, wraz ze wzrostem dochodów gospodarstw domowych, rośnie znaczenie supermarketów i sklepów lokalnych. To właściwy moment, by jednoczyć polski handel tradycyjny i dać mu siłę, jakiej nigdy dotąd nie miał – powiedział prezes Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

– Nasza strategia oznacza większe inwestycje i nowoczesne narzędzia dla franczyzobiorców, które pozwolą im skutecznie konkurować na polskim rynku. Dla Grupy Eurocash to z kolei kluczowe źródło rentownego wzrostu – szacujemy, że na rynku działa co najmniej 15 tys. niezależnych sklepów, które mogą do nas dołączyć. Innymi słowy, jeśli skutecznie pokażemy franczyzobiorcom przewagę wspólnego działania, w dłuższej perspektywie nasza sieć ma potencjał, by się podwoić – dodał.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

