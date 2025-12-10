Kolejny atak nożownika w Polsce. Śmierć na miejscu

Do zdarzenia doszło w środę przy ul. Burmistrza Marka. Onet podaje, że mężczyzna był uzbrojony m.in. w nóż i kij bejsbolowy, gdy po godz. 11 pojawił się przed wjazdem na teren jednej z myślenickich firm.

Gdy mężczyzna zobaczył nadjeżdżający samochód, zaczął okładać go kijem. Wówczas interwencję podjął ochroniarz. Niestety został ugodzony nożem, a sprawca zbiegł. Pracownik ochrony zdążył jednak wezwać policję.

Jak informuje Onet, mundurowi otrzymali informację o tym, że uzbrojony mężczyzna atakuje pracowników myślenickiej firmy dostali o godz. 11:43. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać napastnika. Nożownik ruszył jednak na jednego z nich z niebezpiecznym narzędziem w ręku. Policjanci oddali wtedy strzały ostrzegawcze, które nie przyniosły skutku. Wówczas oddali ogień do agresora. Mężczyzna zginął na miejscu.

Kolejny atak nożownika. Wcześniej zaatakowano 14-latka

Pod koniec listopada jednej z galerii handlowych w Bydgoszczy 14-latek został ugodzony nożem. Do ataku doszło, gdy chłopiec przebywał w przebieralni.

Sytuacja miała miejsce po godz. 14 w sklepie odzieżowym, znajdującym się w bydgoskim centrum handlowym przy ul. Jagiellońskiej.

Nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przekazała w rozmowie z Interią, że mundurowi po przybyciu na miejsce zastali personel sklepu oraz pracowników ochrony. Świadkowie relacjonowali, że w jednej z kabin sklepowej przebieralnie 14-latek został ugodzony nożem w brzuch. Chłopiec został przetransportowany do szpitala w stanie ciężkim.

Jednocześnie pracownicy ochrony przekazali w ręce policji 21-latka, którego ujęli po zdarzeniu. Mężczyzna w momencie zatrzymania był trzeźwy. 21-latka przewieziono do budynku bydgoskiej komendy policji na Śródmieściu. Podjęto czynności w kierunku sprawy o usiłowanie zabójstwa. Za czyn grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

