Atak nożownika w Polsce. Nastolatkowie w szpitalu

Jak podaje RMF FM, do zdarzenia doszło przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku. Zaatakowani nastolatkowie mają 16 i 18 lat.

Reporter radia ustalił, że jeden z zaatakowanych ma poważniejsze obrażenia.

Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia

Sprawca ataku zbiegł z miejsca zdarzenia. Napastnik został jednak szybko zatrzymany przez policję. Okazał się nim 17-latek, który prawdopodobnie również pochodzi z Pasłęka.

Sprawą zajmuje się policja.

Obaj ranni nastolatkowie trafili do szpitala.

Kolejny atak nożownika w Polsce

W ubiegły piątek około godz. 17:00 na Alei Pokoju w Krakowie, w rejonie Tauron Areny, doszło do dramatycznego zdarzenia. Zgodnie z relacją świadków, z jednej z taksówek wybiegli kierowca i pasażer.

Kierowca, który miał obrażenia szyi, przedramienia i ręki, stracił przytomność. Jak poinformowała policja, to cudzoziemiec – 41-letni obywatel Uzbekistanu. Mężczyzna trafił do jednego z krakowskich szpitali, gdzie przeszedł operację. Jego stan jest stabilny, niezagrażający życiu.

W sobotę śledczy zabezpieczyli dowody, w tym samochód, i ustalili tożsamość napastnika.

Atak na ochroniarza w Warszawie

Również w sierpniu, na warszawskich Bielanach doszło do ataku na ochroniarza jednego ze sklepów. Sprawca użył noża. Napastnik został zatrzymany przez policję.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na ul. Przy Agorze w Warszawie. Jak wynika z ustaleń reportera RMF MAXX, wizerunek nożownika zarejestrowały kamery monitoringu i to na jego podstawie udało się ująć sprawcę.

Napastnik próbował ukraść kilka rzeczy ze sklepu, co zauważył pracownik ochrony, który podjął interwencję. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, w wyniku której ochroniarz został raniony w przedramię ostrym narzędziem.

