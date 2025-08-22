Śmiertelny atak nożownika. Napastnik został ujęty przez świadków

Do tragicznego zdarzenia doszło na ulicy Siemianowickiej w Chorzowie. Informację o ataku nożownika jako pierwsza podała stacja TVN24. Według relacji, mężczyzna w wieku 50-60 lat został wielokrotnie ugodzony nożem. Mimo reanimacji, nie udało się go uratować.

Napastnik został ujęty przez świadków zdarzenia, a następnie trafił w ręce policji. To 47-letni mieszkaniec Chorzowa. – Na miejscu cały czas trwają czynności – poinformował aspirant Karol Kolaczek z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

"Dzisiaj, kwadrans po godzinie 14.00, na ulicy Siemianowickiej w Chorzowie doszło do zdarzenia, w trakcie którego 47-letni mieszkaniec Chorzowa zaatakował nożem innego mężczyznę. Pomimo podjętej reanimacji, poszkodowany zmarł. Sprawca został zatrzymany przez policjantów, a na miejscu prowadzone są czynności procesowe zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Ze względu na działania służb ruch od ronda ul. Siemianowickiej z ul. Mazurską został zablokowany" – podała w komunikacie śląska policja.

