Alarmujący wzrost liczby ataków na chrześcijan w azjatyckim mocarstwie

Konferencja Biskupów Katolickich Indii potępiła alarmujący wzrost liczby ataków na chrześcijan w różnych stanach Indii w okresie Adwentu. „Te ukierunkowane ataki na pokojowo nastawionych kolędników i wiernych w kościołach podważają prawo do wolności religijnej gwarantowane przez konstytucję Indii oraz prawo do życia i praktykowania wiary bez lęku” – stwierdzili biskupi w oświadczeniu wydanym we wtorek. Konferencja Biskupów wezwała rząd do zapewnienia ścisłego egzekwowania tych praw i ochrony społeczności chrześcijańskich.

Ataki na chrześcijan

Według indyjskich mediów, w ostatnich tygodniach doszło do licznych ataków związanych z chrześcijańskimi tradycjami bożonarodzeniowymi. Przygotowania do Bożego Narodzenia zostały zakłócone, dekoracje świąteczne zniszczone, a śpiewanie kolęd uniemożliwiono w wielu częściach kraju. Za to odpowiadają prawdopodobnie hinduskie grupy nacjonalistyczne.

Na przykład w Haridwar, w stanie Uttarakhand, trzeba było odwołać bożonarodzeniowe wydarzenia po protestach przeciwko obchodom, które określono jako „antyhinduistyczne”. W stanie Odisha zaatakowano ulicznych sprzedawców za sprzedaż czapek św. Mikołaja. W Kerali policja aresztowała członków hinduskiej organizacji ekstremistycznej RSS pod zarzutem ataku na grupę kolędniczą, w której uczestniczyły dzieci.

Wyrok sądu na korzyść chrześcijan

W stanie Madhya Pradesh sąd wydał orzeczenie na korzyść chrześcijan w sprawie dotyczącej ograniczeń wolności religijnej w okresie Bożego Narodzenia, o czym poinformował w zeszłym tygodniu katolicki portal informacyjny Matters India. Sąd orzekł, że śpiewanie kolęd w domach katolickich jest prywatną praktyką religijną, która nie wymaga oficjalnego zezwolenia. Tym orzeczeniem sąd przychylił się do wniosku diecezji Jhabua złożonego 15 grudnia.