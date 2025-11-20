Kolejny atak nożownika w Polsce. 14-latek trafił do szpitala

Sytuacja miała miejsce po godz. 14 w sklepie odzieżowym, znajdującym się w bydgoskim centrum handlowym przy ul. Jagiellońskiej.

Nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przekazała w rozmowie z Interią, że mundurowi po przybyciu na miejsce zastali personel sklepu oraz pracowników ochrony. Świadkowie relacjonowali, że w jednej z kabin sklepowej przebieralnie 14-latek został ugodzony nożem w brzuch.

Chłopiec został przetransportowany do szpitala w stanie ciężkim. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, stan 14-latka jest obecnie nieznany.

Jednocześnie pracownicy ochrony przekazali w ręce policji 21-latka, którego ujęli po zdarzeniu. – Najprawdopodobniej ten mężczyzna ma związek ze zdarzeniem – zaznaczyła nadkom. Kowalska.

21-latek w momencie zatrzymania był trzeźwy. Mężczyznę przewieziono do budynku bydgoskiej komendy policji na Śródmieściu. Podjęto czynności w kierunku sprawy o usiłowanie zabójstwa. Za czyn grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Czarna seria ataków z użyciem noża

Na początku listopada br. w Pobiedziskach (woj. wielkopolskie). 39-letni mężczyzna zaatakował nożem policjantkę podejmującą interwencję. Sprawca został zastrzelony.

Funkcjonariusze zostali wezwani do jednego z domów jednorodzinnych w podpoznańskiej miejscowości. Osoby, które wezwały mundurowych, relacjonowały, że młodą kobietę odwiedził znajomy zachowujący się agresywnie.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, stali się celem ataku 39-latka. Mężczyzna rzucił się na nich z nożem. W momencie ataku drugi funkcjonariusz użył bronił służbowej. Mundurowy strzelił do agresora, który poniósł śmierć na miejscu.

Z kolei policjantka trafiła do szpitala. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

