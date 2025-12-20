Awantura w telewizyjnym studiu. Krzyki zmusiły prowadzącą do przerwania programu

Po szczycie UE w Brukseli, decyzja o unijnej pożyczce dla Ukrainy została przez część przywódców przedstawiona jako sukces, mimo krytycznych ocen mediów i niespełnionych wcześniejszych postulatów. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz publicznie ogłosił porozumienie "przełomem".

Podobną narrację o "sukcesie" przyjął premier Polski Donald Tusk, choć jeszcze przed szczytem określał pożyczkę jako rozwiązanie najmniej atrakcyjne. Po negocjacjach argumentował, że rosyjskie aktywa mają stanowić zabezpieczenie, a Polska nie poniesie dodatkowych kosztów, mimo że nie wynika to wprost z konkluzji Rady Europejskiej.

Awantura w studiu

Temat zaciągniętej przez UE pożyczki dla Ukrainy rozgrzał spotkanie polityków w programie "Debata Agnieszki Gozdyry". Poseł PiS Waldemar Buda dopytywał, dlaczego Donald Tusk, wzorem przywódców z Czech, Słowacji i Węgier, nie zabiegał o wyłączenie Polski z obowiązku spłaty zaciągniętego długu.

– Co za koszmarna porażka Tuska. Pojechał z buńczuczną zapowiedzią, że bierzemy aktywa rosyjskie, i wrócił z pożyczką, którą będziemy spłacali. Jednym stanowiskiem mógł się od tego odkręcić jak Czechy, Węgry i Słowacja. I wtedy zmusić ich do tego, żeby sięgnięto po te aktywa – powiedział Buda.

– Pan teraz zabrnął w ślepą uliczkę. Pan chce, żeby polski premier przyłączył się do Viktora Orbana – odpowiedział posłowi PiS Andrzej Szejna z Lewicy.

– I do Słowacji, i do Czech. I powiedział tak: Albo sięgniecie po te aktywa rosyjskie, albo nie będzie decyzji. I wtedy by się szybciutko zdecydowali – odparł Buda.

Szejna ripostował, że wobec pożyczki nie było alternatywy. To jednak nie usatysfakcjonowało Budy. Dyskusja szybko przerodziła sie w gwałtowną kłótnię, która zmusiła prowadzącą do przerwania programu.

Czytaj też:

Orbán o pożyczce dla Ukrainy: Brukselska logika wojenna nabiera tempaCzytaj też:

"Co Polska otrzymuje w zamian?". Bosak ostro o Ukrainie