Nożownik zaatakował policjantkę. Śmierć na miejscu

Funkcjonariusze zostali wezwani do jednego z domów jednorodzinnych w podpoznańskiej miejscowości. Osoby, które wezwały mundurowych, relacjonowały, że młodą kobietę odwiedził znajomy zachowujący się agresywnie.

Nożownik rzucił się na policjantów, zginął na miejscu

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, stali się celem ataku 39-latka. Mężczyzna rzucił się na nich z nożem.

– Napastnik dźgnął interweniującą policjantkę w głowę. Dźgną ją również w klatkę piersiową. Ochroniła ją kamizelka kuloodporna – przekazał rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

W momencie ataku drugi funkcjonariusz użył bronił służbowej. Mundurowy strzelił do agresora, który poniósł śmierć na miejscu.

Z kolei policjantka trafiła do szpitala. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Czarna seria. Kolejne ataki nożowników w Polsce

Na początku września br. w Pasłęku (woj. warmińsko-mazurskie) nożownik zaatakował dwóch nastolatków. Obaj trafili do szpitala.

Jak podało RMF FM, do zdarzenia doszło przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku. Zaatakowani nastolatkowie mają 16 i 18 lat. Sprawca ataku zbiegł z miejsca zdarzenia. Napastnik został jednak szybko zatrzymany przez policję. Okazał się nim 17-latek, który prawdopodobnie również pochodzi z Pasłęka.

Z kolei w sierpniu na warszawskich Bielanach doszło do ataku na ochroniarza jednego ze sklepów. Sprawca również użył noża. Napastnik został zatrzymany przez policję.

Do zdarzenia doszło na ul. Przy Agorze w Warszawie. Jak wynika z ustaleń reportera RMF MAXX, wizerunek nożownika zarejestrowały kamery monitoringu i to na jego podstawie udało się ująć sprawcę. Napastnik próbował ukraść kilka rzeczy ze sklepu, co zauważył pracownik ochrony, który podjął interwencję. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, w wyniku której ochroniarz został raniony w przedramię ostrym narzędziem.

