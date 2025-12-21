Opublikowali i usunęli. Zdjęcia Epsteina zniknęły z rządowych stron

Jak donoszą światowe media, stało się to niespełna dobę po ich opublikowaniu. Resort nie poinformował o przyczynach usunięcia materiałów ani nie wydał w tej sprawie żadnego komunikatu.

Na usuniętych fotografiach miał być Donald Trump

Jak podała agencja AP, zniknięte pliki zawierały m.in. fotografie przedstawiające obrazy z nagimi kobietami oraz zdjęcia prywatnych wnętrz. Jedno z nich ukazywało serię fotografii przechowywanych w szufladzie, wśród nich znajdowało się zdjęcie Donalda Trumpa stojącego obok Epsteina, Melanii Trump oraz jego wieloletniej współpracowniczki Ghislaine Maxwell. Usunięcie materiałów nastąpiło dzień po tym, jak Departament Sprawiedliwości opublikował tysiące dokumentów dotyczących sprawy Epsteina. Publikacja była związana z upływem terminu wyznaczonego przez Kongres USA na ujawnienie rządowych akt.

Wśród opublikowanych materiałów znalazły się zdjęcia, nagrania wideo, rejestry lotów oraz zapisy rozmów zgromadzone w toku śledztw. Media zwracały uwagę m.in. na nieznane wcześniej fotografie byłego prezydenta USA Billa Clintona oraz Michaela Jacksona.

Osobistości ze świata polityki, nauki i sztuki

Kilka dni wcześniej inną transzę materiałów ujawnili także Demokraci z Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów USA. Opublikowano 68 zdjęć pochodzących z majątku Epsteina, przekazanych komisji przez jego spadkobierców na mocy wezwania sądowego. Materiały te stanowią jedynie niewielką część zbioru liczącego około 95 tysięcy fotografii i zostały udostępnione bez dodatkowego kontekstu. Na zdjęciach widoczne są osoby publiczne ze świata polityki, biznesu i kultury, m.in. Bill Gates, Woody Allen, Noam Chomsky, Siergiej Brin oraz Steve Bannon.

Jeffrey Epstein został w 2008 roku skazany za nakłanianie nieletnich do prostytucji. W 2019 roku popełnił samobójstwo w nowojorskim areszcie, oczekując na proces federalny w sprawie handlu nieletnimi.

