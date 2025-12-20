Zełenski o wyborach na Ukrainie. "Rozmawialiśmy już o tym z Amerykanami"

Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina jest gotowa przeprowadzić wybory nawet w czasie stanu wojennego. Warunkiem ich przeprowadzenia mają być gwarancje bezpieczeństwa od Zachodu na okres głosowania. Prezydent Ukrainy zwrócił się do parlamentarzystów z prośbą o przygotowanie zmian legislacyjnych umożliwiających organizację wyborów w warunkach wojennych. Chodzi o zmiany podstaw prawnych oraz ustawy o wyborach w czasie stanu wojennego.

Na sobotniej konferencji prasowej z premierem Portugalii Luisem Montenegro Wołodymyr Zełenski powtórzył, że wybory na Ukrainie mogłyby się odbyć w ciągu 60-90 dni, jeśli tylko Kijów uzyska niezbędne zabezpieczenia od Stanów Zjednoczonych i państw europejskich.

Wybory na Ukrainie? Zełenski stawia warunek

– Rozmawialiśmy już o tym z amerykańskimi partnerami, oni poruszali tę kwestię. Myślę, że skoro ją podnoszą, to znaczy, że wiedzą, jak pomóc nam zapewnić bezpieczne wybory. To może być albo zakończenie wojny, albo przynajmniej zawieszenie broni na czas wyborów – powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Ukraiński przywódca podkreślił, jak ważne jest zapewnienie możliwości głosowania żołnierzom, którzy walczą na froncie, a także Ukraińcom, którzy są za granicą.

– Wybory nie mogą odbyć się na obszarach tymczasowo okupowanych, ponieważ wiadomo, w jaki sposób zostałyby przeprowadzone. Tak jak zawsze robi to Rosja. Najpierw ogłasza wyniki, nawet swoich wewnętrznych wyborów, a dopiero potem liczy głosy – stwierdził.

– Pokój jest lepszy niż wojna, ale nie za wszelką cenę, bo my już zapłaciliśmy wysoką cenę. Dla nas ważny jest pokój sprawiedliwy, trwały, taki, którego nie da się naruszyć kolejnym życzeniem Putina albo kolejnego "Putina". Bardzo ważne są do tego silne gwarancje bezpieczeństwa, aby uniemożliwić nawet samą myśl i fizyczną możliwość przyjścia do nas z agresją – mówił Zełenski.

