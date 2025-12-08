Uszkodzone banknoty i monety? Ostatni moment na wymianę

Jak podaje RMF24, ostrzeżenie NBP dotyczy nie tylko banknotów, które są wyraźnie zniszczone, ale również tych, których wartość nominalna budzi wątpliwości przez nieczytelność napisów. Komunikat obejmuje również monety, które również mogą nie zostać przyjęte przez sklepy czy punkty usługowe.

Jak dokonać wymiany banknotów i monet?

Wymiany uszkodzonych banknotów i monet można dokonać w oddziałach Narodowego Banku Polskiego, a także w placówkach banków komercyjnych, które współpracują z NBP.

"W tym celu należy złożyć wniosek o wymianę uszkodzonej waluty. NBP wymieni taki banknot, o ile spełnia on określone przez Narodowy Bank Polski zasady. Pieniądz musi zachować większość oryginalnego banknotu. Egzemplarz powinien być kompletny" – informuje rmf24.pl.

Są jednak sytuacje, w których banknot jest na tyle uszkodzony, iż trudno nawet oszacować wartość nominałów. Okazuje się jednak, że również w takich sytuacjach istnieje wyjście. Bank centralny może wówczas przeprowadzić dodatkowe badania.

Zazwyczaj NBP wyraża zgodę na wymianę banknotów, można jednak trafić również na odpowiedź odmowną. Jak wskazuje RMF24, dotyczy to sytuacji, w których w jednym kawałku zachowało się mniej niż 45 proc. powierzchni banknotu. "W przypadku próby wymiany monety możemy natrafić na odmowę ze strony banku, gdy monet posiada jedynie sam pierścień lub też sam rdzeń" – czytamy.

Znaczenie gotówki. Ciekawa analiza

Najnowsza Analiza Biura Analiz Centrum Grabskiego autorstwa dr. Krzysztofa Tenerowicza, zatytułowana "Gotówka – filar wolności w cyfrowym świecie", przypomina, że banknoty i monety to nie tylko środek wymiany, lecz również symbol wolności, bezpieczeństwa oraz niezależności obywatelskiej. Publikacja w przystępny sposób pokazuje szerokie spektrum zalet, jakie niesie ze sobą fizyczny pieniądz.

Dr Tenerowicz zwraca uwagę na zagrożenia, jakie niosą w pełni cyfrowe systemy finansowe – od awarii infrastruktury i cyberataków, po ryzyko blokad kont czy nadmiernej kontroli instytucjonalnej. W takich sytuacjach pieniądz "w chmurze" traci wartość użytkową, podczas gdy tradycyjna gotówka nadal zapewnia realną swobodę działania. Autor podkreśla również znaczenie gotówki dla osób wykluczonych cyfrowo, mieszkańców mniejszych miejscowości oraz wszystkich, którzy nie mogą lub nie chcą w pełni zaufać technologicznym rozwiązaniom w sferze finansów.

Analiza nie odrzuca jednak innowacji – przeciwnie, proponuje model hybrydowy, w którym świat cyfrowy i świat gotówki współistnieją, wzajemnie się uzupełniają i tworzą system bardziej odporny na kryzysy. To zaproszenie do refleksji nad tym, jakiego rodzaju przyszłość chcemy budować: czy taką, w której obywatel zachowuje kontrolę nad swoimi środkami, czy taką, w której pieniądz istnieje wyłącznie w przestrzeni wirtualnej i jest w pełni zależny od algorytmów.

