RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych. Nie ma zaskoczenia

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna: 4,00 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa: 4,50 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa: 3,50 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli: 4,05 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli: 4,10 proc. w skali rocznej.

Uchwała RPP wchodzi w życie 4 grudnia 2025 r. To już szósta obniżka stóp procentowych w tym roku. Z takiego ruchu cieszą się przede wszystkim kredytobiorcy, bowiem spadają raty ich kredytów i pożyczek.

Nowe dane o inflacji

Według szybkiego szacunku GUS, roczny wskaźnik inflacji CPI w listopadzie 2025 r. obniżył się do 2,4 proc. (wobec 2,8 proc. w październiku br.). Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają kształt polityki fiskalnej, ożywienie popytu w gospodarce, a także kształtowanie się dynamiki płac, cen energii oraz inflacji na świecie. Biorąc pod uwagę kształtowanie się inflacji oraz jej perspektywy w kolejnych kwartałach, w ocenie RPP uzasadnione stało się dzisiejsze dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP.

"Według dostępnych danych roczna dynamika aktywności w głównych gospodarkach rozwiniętych w III kw. 2025 r. była podobna jak w poprzednim kwartale. Inflacja w strefie euro jest bliska celowi Europejskiego Banku Centralnego, a w Stanach Zjednoczonych kształtuje się powyżej celu Rezerwy Federalnej. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności i inflacji na świecie. W Polsce roczna dynamika PKB w III kw. 2025 r. – według wstępnego szacunku GUS – wyniosła 3,8 proc. (wobec 3,3 proc. w II kw. 2025 r.). Dodatnio na roczną dynamikę PKB oddziaływał przede wszystkim wzrost popytu krajowego, w tym konsumpcji i inwestycji. W październiku br. w ujęciu rocznym wzrosły sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa oraz produkcja budowlano-montażowa. Jednocześnie dane z gospodarki wskazują na obniżanie się dynamiki wynagrodzeń, przy dalszym spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw" – czytamy w komunikacie.

