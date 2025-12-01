Poznaliśmy wskaźnik PMI dla przemysłu. Najwyższy odczyt od ponad pół roku

"Główny wskaźnik S&P Global Poland Manufacturing PMI wskazał na dalszy spadek wydajności produkcji pod koniec roku, ale tempo pogorszenia było marginalne w obliczu oznak poprawy popytu eksportowego. Produkcja spadła jedynie nieznacznie, a zakupy surowców wzrosły drugi miesiąc z rzędu" – czytamy w komunikacie.

W listopadzie indeks S&P Global Poland Manufacturing PMI wyniósł 49,1, co stanowi wzrost w stosunku do 48,8 w październiku, pozostając nieco poniżej neutralnego progu 50, ale sygnalizując jedynie nieznaczne pogorszenie warunków operacyjnych. Indeks główny wzrastał przez ostatnie pięć miesięcy od czerwcowego 20-miesięcznego minimum (44,8). Wzrost wskaźnika PMI od października odzwierciedlał wolniejsze spadki produkcji i zatrudnienia oraz większe wydłużenie terminów dostaw dostawców. Zostało to częściowo zrównoważone przez szybszy spadek nowych zamówień i zapasów zakupów.

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu. "Wzrósł piąty miesiąc z rzędu"

"Chociaż w listopadzie wskaźnik PMI pozostawał na minusie, nadal zmierzał w dobrym kierunku. Wynik ogólny wzrósł piąty miesiąc z rzędu i wskazywał, że do końca roku polski sektor produkcyjny może powrócić do ogólnego wzrostu. W ostatnim okresie badania produkcja była tylko nieznacznie niższa, a mimo dalszego spadku liczby nowych zamówień tempo spadku pozostało umiarkowane. Odnotowano pozytywny wzrost nowych zamówień eksportowych, drugi od prawie czterech lat. Firmy pozostały optymistyczne co do wzrostu produkcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy i zwiększyły zakupy surowców drugi miesiąc z rzędu. Chociaż ceny surowców wzrosły po raz pierwszy od czterech miesięcy, ogólna presja inflacyjna pozostała umiarkowana. Ceny produkcji utrzymały się na zasadniczo stabilnym poziomie po obniżkach w październiku mających na celu stymulację sprzedaży" – skomentował dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, cytowany w materiale.

Konsensus rynkowy wynosił 49 pkt.

Domański: Znów pozytywne zaskoczenie z polskiej gospodarki

"I znów pozytywne zaskoczenie z polskiej gospodarki. W III kwartale PKB wzrosło aż o 3,8 proc. – szybciej niż we wstępnym szacunku. Co kluczowe, przyspieszają inwestycje – wzrost o 7,1 proc. Dobre dane za październik oraz rosnący wskaźnik wyprzedzający koniunktury (PMI) wskazują, że IV kwartał może być co najmniej tak samo dobry jak trzeci" – skomentował za pośrednictwem platformy X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 3,8 proc. r/r w III kw. 2025 r. wobec 2,8 proc. wzrostu r/r w analogicznym kwartale 2024 r. – podał w poniedziałek (1 grudnia) Główny Urząd Statystyczny.

