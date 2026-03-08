"Przemysł propagandy i kłamstwa". Wiceprezes PiS broni Czarnka

Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Kandydaturę byłego ministra edukacji narodowej, ogłosił w sobotę w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński.

Czarnek kandydatem PiS na premiera

Prezes PiS, prezentując Przemysława Czarnka jako kandydata na przyszłego premiera, wyraził przekonanie, że jest on obecnie właściwym człowiekiem do tej funkcji.

– W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, proszę państwa, musimy zwyciężyć, musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek – powiedział Jarosław Kaczyński.

Zdaniem prezesa PiS Przemysław Czarnek „potrafi podjąć wysiłek, aby te wybory wygrać, zintegrować te wszystkie nasze działania w sytuacji, która jest stworzona także przez tę wrogą, skrajnie kłamliwą propagandę”.

Bocheński: Przemysł pogardy, kłamstwa i propagandy ruszył na Czarnka

Tobiasz Bocheński, wiceprezes PiS i europoseł, ocenił w niedzielę na platformie X, że „przemysł pogardy, kłamstwa i propagandy ruszył na Przemysława Czarnka tak samo, jak próbowano to zrobić przeciw prezydentowi Karolowi Nawrockiemu”.

„Nie udało się im wtedy. Nie uda teraz. Zwyciężymy dla Polski” – dodał Tobiasz Bocheński.

twitter

Czarnek uderza w rząd Tuska

Przemysław Czarnek, przemawiając w sobotę w Krakowie, podkreślił, że Polska rządzona przez rząd Donalda Tuska, „idzie złym w kierunku, jest Polską chaosu, zamieszania i krzywdy ludzkiej”. Ocenił, że „to zwykli Polacy trzymają w pionie Polskę, pomimo tego co robi Tusk”. – Pomimo tego duszenia Polski – dodał.

Wiceprezes PiS zaznaczył, że chce Polski normalnej i prawdziwej, która pracuje, buduje, wychowuje dzieci, chroni nasze bezpieczeństwo i ratuje życie.

– Tą Polską prawdziwą chcemy się zająć, tę Polskę prawdziwą chcemy przywrócić Polakom, tak żeby ona była na pierwszym miejscu, żeby normalny, zwykły Polak był znów podmiotem w swoim państwie, żeby miał jasność, że to na niego stawia to państwo i jego będzie chronić – mówił.

Przemysław Czarnek ocenił, że w Polsce „nie ma już zakamuflowanej opcji niemieckiej”. – Ona bezwstydnie przerodziła się w jawną opcję niemiecką, która dzisiaj rządzi – wskazał.

Czytaj też:

Bosak krytykuje kandydaturę Czarnka i uderza w Tuska. "To jest absurd"Czytaj też:

Czarnek o koalicji z Braunem. Stanowcza deklaracja