Zaskakujące dane nt. gospodarki. Dane GUS ujawniają pozytywną zmianę

"Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2025 r. zwiększył się realnie o 3,8 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 2,8% w analogicznym kwartale 2024 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego)" – czytamy w komunikacie.

Według szybkiego szacunku, wzrost PKB w tym ujęciu w III kw. wyniósł 3,7 proc.

W III kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,8 proc., podał też Urząd.

NBP ostrzega. Olbrzymi spadek inwestycji

Z danych NBP wynika, że napływ kapitału zagranicznego spadł ze 125,7 mld zł w 2023 r. do 56,5 mld zł w 2024 r. Udział inwestycji w PKB zmniejszył się z 3,7 proc. do 1,6 proc. Największą część stanowiły reinwestowane zyski (56,4 mld zł), natomiast saldo inwestycji dłużnych było ujemne z powodu spłat kredytów wobec nierezydentów. Najwięcej kapitału trafiło z Holandii (12,2 mld zł), Luksemburga (10 mld zł) i Niemiec (8,9 mld zł). Łączna wartość inwestycji zagranicznych w Polsce na koniec 2024 r. wyniosła 1,4 bln zł – o 1,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jeśli uwzględnić kraj pochodzenia głównego inwestora w grupie kapitałowej, czołówkę tworzą Niemcy (265,4 mld zł), USA (121 mld zł) i Francja (114,1 mld zł). W pierwszej dziesiątce znalazła się także Polska dzięki inwestycjom realizowanym przez podmioty specjalnego przeznaczenia. Dochody zagranicznych firm z inwestycji w Polsce spadły do 135,2 mld zł, czyli o ok. 5 mld zł r/r. Udział tych dochodów w PKB obniżył się z 4,1 proc. do 3,7 proc., co NBP wiąże ze słabszą koniunkturą i spadkiem dochodowości przedsiębiorstw.

Odpływ polskiego kapitału za granicę również wyhamował, według szacunków NBP o 45 proc. Zainwestowano 14,7 mld zł, głównie w instrumenty dłużne oraz reinwestowane zyski.

Czytaj też:

Ten sektor jest potężnie zadłużony. Chodzi o miliardy złotychCzytaj też:

Nawrocki zdecydował ws. nowego podatku. Jest odpowiedź