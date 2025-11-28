Ten sektor jest potężnie zadłużony. Chodzi o miliardy złotych

Handel detaliczny odnotował spadek niespłaconych długów o ponad 204 mln zł r/r do ponad 3,2 mld zł, a handel hurtowy odnotował spadek o ponad 20,5 mln zł do blisko 4,5 mld zł, zaś przeterminowane zadłużenie sektora e-commerce wzrosło o ponad 14 mln zł (3 proc. r/r) do 446,2 mln zł, podano.

"Choć łączna kwota niespłaconych zobowiązań detalistów na poziomie ponad 3,2 mld zł i hurtowników wynosząca 4,5 mld zł wciąż pozostaje alarmująca, dane BIG InfoMonitor i BIK wskazują, że oba sektory handlu weszły na ścieżkę stabilizacji finansowej. Hurt odnotował spadek zaległości o więcej niż 20 mln zł r/r, a liczba niesolidnych dłużników zmniejszyła się z 24 033 do 21 895 podmiotów. W detalu sytuacja jest jeszcze lepsza – zaległe zobowiązania spadły o przeszło 200 mln zł, a z listy niesolidnych dłużników zniknęło łącznie ponad 4 tysiące firm" – czytamy w komunikacie.

Olbrzymie kłopoty branży e-commerce

W sektorze e-commerce spadła liczba niesolidnych dłużników z 5667 do 5465, podano.

"Podczas gdy sektor handlu detalicznego i hurtowego wykazuje poprawę kondycji finansowej, stan e-commerce budzi największy niepokój. Wzrost ogólnej kwoty zaległego zadłużenia, pomimo spadku liczby niesolidnych dłużników, wskazuje na to, że duże internetowe platformy handlowe mogą mierzyć się ze znaczną presją marżową. Stabilność finansowa tych podmiotów może być silnie uzależniona od osiągniętych wyników sprzedażowych w kluczowych okresach promocji jak np. Black Week. Wysoka konkurencyjność na rynku online wymusza obniżanie cen i coraz szybszą dostawę czy obsługę zwrotów, co generuje wysokie koszty operacyjne. W handlu w sieci warto wskazać również na rosnącą popularność odroczonych płatności (BNPL). Dotychczas 2,97 mln klientów skorzystało z tych usług, realizując 143 mln transakcji BNPL" – powiedział prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski, cytowany w komunikacie.

Z raportu BIG InfoMonitor "Kultura finansowa Polaków. Czy uczciwość nadal jest w cenie? Postawy konsumentów i przedsiębiorców w świecie finansów" wynika, że 75 proc. firm doświadczyło nieetycznych sytuacji w biznesie. W handlu detalicznym i internetowym zjawiska te są szczególnie dotkliwe i stanowią bezpośrednie obciążenie dla marż. Aż 33 proc. respondentów zetknęło się z klientami, którzy złożyli indywidualne zamówienie z płatnością przy odbiorze, ale nie odebrali produktu. To generuje koszty logistyczne i magazynowe bez żadnego przychodu. Jednocześnie 29 proc. przedsiębiorców działających w handlu doświadczyło prób oszustwa w procesie reklamacji – np. oddawano produkt kupiony gdzie indziej lub celowo zniszczony przez klienta, wskazano.

Zaskakujące wyniki badań

"Interesujący kontrast pojawia się w ocenie samych przedsiębiorców. Choć większość potępia oszustwa, to po 3 proc. badanych uważa za całkowicie akceptowalne takie praktyki jak nieterminowe spłacanie zobowiązań finansowych wobec państwa czy celowe zaniżanie cen usług w celu wyeliminowania konkurencji. Ten niewielki, ale znaczący odsetek może wskazywać na utrzymujący się element 'cwaniactwa w biznesie' lub desperacką próbę ratowania własnej, słabej kondycji finansowej w sposób nieetyczny" – skomentował prezes.

"Prawdziwe wyzwanie e-commerce już nie polega, jak do niedawna, na znalezieniu klienta, lecz na dopasowaniu się do jego oczekiwań, a także optymalizacji logistyki ostatniej mili. Jeśli sieć nie potrafi zarządzać dostawami, Black Week może zapewnić jej obroty, ale zamiast pieniędzy przyniesie jedynie zwiększone koszty operacyjne, które mogą nawarstwiać kłopoty finansowe. Przedsiębiorcy muszą wykorzystać ten szczyt zakupowy nie tylko do zwiększenia sprzedaży, ale przede wszystkim do przywrócenia dyscypliny płatniczej" – dodał.

Badanie nt. kultury finansowej przedsiębiorców zrealizowane dla BIG InfoMonitor przez Quality Watch metodą CAWI na próbie 552 firm, czerwiec 2025 rok.

